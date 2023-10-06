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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Юрист рассказал, что грозит извращенцам за демонстрацию гениталий на улице

Юрист рассказал, что грозит извращенцам за демонстрацию гениталий на улицах Ростова

6 октября 2023, 06:57
Фото: pxhere.com
Юрист рассказал, что грозит извращенцам за демонстрацию гениталий на улице
Ростовчане осенью все чаще стали замечать в городе мужчин и женщин с неадекватным сексуальным поведением. Очевидцы делятся увиденным в городских социальных сетях.

Корреспондент RostovGazeta пообщался с ростовским юристом Юрием Мартыновым и узнал, как закон может наказать потерявших стыд дончан.

«Если человек напрямую не пытался никого изнасиловать и не угрожал, максимум, что могут предъявить ему органы правопорядка — статья 20.1„Мелкое хулиганство». В этом случае извращенец проведет 15 суток под арестом», — объясняет юрист.

К более серьезному наказанию, добавляет Юрий Мартынов, такого человека могут привлечь, если свидетелями его действий оказались несовершеннолетние. При этом, чем младше ребенок, тем строже статья.

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«Если подобное непотребство увидел ребенок в возрасте от 12 до 16 лет — человеку вменят статью 135, о развратных действиях. А вот если ребенок младше 12, то за решеткой можно оказаться на 20 лет. Согласно 132 статье о насильственных действиях сексуального характера. Это работает, даже если человек не трогал ребенка, потому что закон считает детей до 12 лет беспомощными» — предупреждает юрист.

Эксперт добавляет, что в случае нежелательной встречи, обвиняемому можно предъявить иск о компенсации морального вреда.

Ранее RostovGazeta писала о том, как живодер из Батайска оторвал голову голубю в парке на глазах у детей.

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#Общество#Город#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Уголовное дело#RostovGazeta#Происшествия
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