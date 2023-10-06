Юрист рассказал, что грозит извращенцам за демонстрацию гениталий на улицах Ростова

«Если подобное непотребство увидел ребенок в возрасте от 12 до 16 лет — человеку вменят статью 135, о развратных действиях. А вот если ребенок младше 12, то за решеткой можно оказаться на 20 лет. Согласно 132 статье о насильственных действиях сексуального характера. Это работает, даже если человек не трогал ребенка, потому что закон считает детей до 12 лет беспомощными» — предупреждает юрист.