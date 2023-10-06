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Published Сегодня, 16:48

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

В небе над Ростовом заметили вертолет, перевозящий на тросе другой вертолет

Жители Ростова заметили в небе вертолёт с другим вертолётом на тросе

6 октября 2023, 16:48
Фото: pxhere.com
В небе над Ростовом заметили вертолет, перевозящий на тросе другой вертолет
В небе над Ростовом заметили вертолет, перевозящий на тросе другой вертолет, фото и видео с ним опубликовали в социальных сетях очевидцы.

В Ростове на Северном местные жители увидели в небе необычную картину. Там вертолет летел, держа на тросе другой вертолет.

Горожане пишут, что, вероятно, это были вертолет Ми-26 и вертолет Ми-8. Первый называют вертолетом-транспортником. Вероятно, он доставлял куда-то сломанный Ми-8, либо же сам проходил тренировочную проверку.

В небе над Ростовом заметили вертолет, перевозящий на тросе другой вертолет
Видео: pxhere.com

«Скорее всего, просто на ремонт. Не видно, что бы он был подбит. Повреждений никаких нет. С него сняли все узлы и перетащили на завод», — пишет один из ростовчан.

Ранее ростовчан удивили выросшие в автобусе №18 грибы.

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