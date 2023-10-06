Жители Ростова заметили в небе вертолёт с другим вертолётом на тросе

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
В Ростове на Северном местные жители увидели в небе необычную картину. Там вертолет летел, держа на тросе другой вертолет.
Горожане пишут, что, вероятно, это были вертолет Ми-26 и вертолет Ми-8. Первый называют вертолетом-транспортником. Вероятно, он доставлял куда-то сломанный Ми-8, либо же сам проходил тренировочную проверку.
«Скорее всего, просто на ремонт. Не видно, что бы он был подбит. Повреждений никаких нет. С него сняли все узлы и перетащили на завод», — пишет один из ростовчан.
Ранее ростовчан удивили выросшие в автобусе №18 грибы.