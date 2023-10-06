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Жителя Ростовской области посадили на 12 лет за избиение битой троих человек

Жителя Ростовской области посадили на 12 лет за избиение битой троих человек

6 октября 2023, 08:54
Фото: 1MI
Жителя Ростовской области посадили на 12 лет за избиение битой троих человек
В Ростовской области огласили приговор мужчине, который битой избивал людей, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В августе 2021 года на территории базы «Соловьиная роща» в Азовском районе произошел конфликт между Сергеем Павленко и группой других отдыхающих. В результате фигурант с битой напал на троих человек и избил их. Помогали ему в этом его знакомые.

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Пострадавшие получили тяжелые травмы, а в отношении Павленко возбудили уголовное дело. Азовский городской суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему отменили назначенный ранее условный срок и прибавили к новому.

Всего нападавший получил 12,5 года колонии, а также с него взыскали 300 тысяч рублей. В апелляции это решение не изменилось.

Ранее суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске.

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