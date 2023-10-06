Жителя Ростовской области посадили на 12 лет за избиение битой троих человек

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В августе 2021 года на территории базы «Соловьиная роща» в Азовском районе произошел конфликт между Сергеем Павленко и группой других отдыхающих. В результате фигурант с битой напал на троих человек и избил их. Помогали ему в этом его знакомые.
Пострадавшие получили тяжелые травмы, а в отношении Павленко возбудили уголовное дело. Азовский городской суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему отменили назначенный ранее условный срок и прибавили к новому.
Всего нападавший получил 12,5 года колонии, а также с него взыскали 300 тысяч рублей. В апелляции это решение не изменилось.
Ранее суд арестовал расстрелявшего из травмата ветерана СВО в Батайске.