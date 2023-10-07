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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Козы с полутораметровыми ушами появились в ростовском зоопарке

Артем с полутораметровыми ушами стал жителем Ростова-на-Дону

7 октября 2023, 07:17
Фото: 1MI

Козы с полутораметровыми ушами появились в ростовском зоопарке

В зоопарке Ростова-на-Дону в вольер выпустили коз с очень длинными ушами, говорится в Telegram-канале учреждения.

Речь идет о козах Камори, которых ранее в этом зоопарке никогда не было. Пару Артема и Голубоглазку привезли из Краснодарского края. животные появились на свет в мае 2022 года.

Это очень редкая порода коз, которая появилась в Пакистане. Кроме того, их разводят в Индии и Камбодже.

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«От других пород они отличаются очень длинными ушами. Их длина достигает 45 сантиметров», — уточнили в зоопарке.

Фото: Зоопарк Ростова - ТГ

Отмечается, что уши могут немного завиваться. Эти козы очень общительны и доброжелательны.

Однако в течение месяца новым обитателям придется находиться на карантине.

Ранее в Ростовскую область завезли уникальных рыжих и серых кенгуру.

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