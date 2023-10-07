Артем с полутораметровыми ушами стал жителем Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Речь идет о козах Камори, которых ранее в этом зоопарке никогда не было. Пару Артема и Голубоглазку привезли из Краснодарского края. животные появились на свет в мае 2022 года.
Это очень редкая порода коз, которая появилась в Пакистане. Кроме того, их разводят в Индии и Камбодже.
«От других пород они отличаются очень длинными ушами. Их длина достигает 45 сантиметров», — уточнили в зоопарке.
Отмечается, что уши могут немного завиваться. Эти козы очень общительны и доброжелательны.
Однако в течение месяца новым обитателям придется находиться на карантине.
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