«Донской Версаль»: стало известно, как выглядят самые дорогие дома в Ростове

Здание находится в центре города, в нем множество комнат, из них пять — спальни. Также есть холл, зал, бильярдная, кабинет, библиотека, сауна, тренажерный зал, гардеробные, три ванные и три санузла, кладовые. Дом оборудован двумя каминами, имеет бассейн, сад и гараж. Кроме того, в доме колоссальное количество мягкой мебели и гобеленов, которые продавец также упомянул в объявлении о продаже.