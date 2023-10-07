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Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

«Донской Версаль»: стало известно, как выглядят самые дорогие дома в Ростове

«Донской Версаль»: стало известно, как выглядят самые дорогие дома в Ростове

7 октября 2023, 18:29
Фото: pxhere.com
«Донской Версаль»: стало известно, как выглядят самые дорогие дома в Ростове
В Ростове в октябре на продажу выставили несколько десятков элитных домов, стоимость которых колеблется от 80 до 200 миллионов рублей, редакция RostovGazeta выбрала самые эффектные из них.

Янтарный дом — 80 миллионов рублей

Самым доступным в списке оказался дом за 80 миллионов рублей, расположенный на Западном жилом массиве. Его площадь составляет 363 квадратных метра, а все помещения, кроме одной из ванных комнат и одной кухни выполнены в коричнево-золотой гамме.

Фото: Avito

В самом доме есть несколько спален и санузлов, обычная и летняя кухня, зал, постирочная, гардеробные, комнаты для хранения вещей, обуви и вина. Кроме того, на территории строения есть бассейн с домом охраны и гараж на два автомобиля.

Уютные посиделки — 87 миллионов рублей

На втором месте по доступности оказалась трехэтажная вилла площадью 450 «квадратов», построенная в 2016 году. Хозяева оценили ее в 87 миллионов рублей.

Фото: Avito

Здание находится в центре города, в нем множество комнат, из них пять — спальни. Также есть холл, зал, бильярдная, кабинет, библиотека, сауна, тренажерный зал, гардеробные, три ванные и три санузла, кладовые. Дом оборудован двумя каминами, имеет бассейн, сад и гараж. Кроме того, в доме колоссальное количество мягкой мебели и гобеленов, которые продавец также упомянул в объявлении о продаже.

Не просто, но со вкусом — 132 миллиона рублей

Третьим в рейтинге дорогих и интересных домов, выставленных на продажу, стал элитный особняк площадью 900 квадратов на 20 сотках земли.

Фото: Avito

Сам трехэтажный дом находится в поселке Рассвет, имеет собственный SPA-комплекс с бассейном, финскую сауну, хаммам, спортивный зал и ухоженный сад. Комнат всего семь, но все они очень просторны и выполнены в единой цветовой гамме и дизайне.

Кукольный дом — 180 миллионов рублей

Заключительным объектом, хотя и не самым дорогим в Ростове стал трехэтажный дом на Вертолетном поле. Его площадь составляет 750 квадратных метров, а площадь участка — 1800 «квадратов».

Фото: Avito

Для строительства здания разработали индивидуальный архитектурный проект, на первом этаже находится холл с гардеробной, санузлом, столовой, гостиной, летней кухней, круглогодичным бассейном и террасой. На втором этаже четыре спальни с двумя ванными. На верхнем этаже расположен каминный зал с кухней-столовой. В цоколе находится зона отдыха с подсобными помещениями, также в здании предусмотрен лифт. Приобрести объект можно за 180 миллионов рублей.

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