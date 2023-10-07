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ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» при отрыве в два гола

ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» при отрыве в два гола

7 октября 2023, 18:45
Фото: 1MI
ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» при отрыве в два гола
ФК «Ростов» уступил лидеру РПЛ со счетом 3:2 во время мачта 7 октября, об этом сообщил портале «РБК. Спорт».

В субботу, 7 октября, в Краснодаре прошел матч местной команды с ФК «Ростов». Несмотря на отрыв в два гола, ФК «Ростов» не смог удержать лидерство в своих руках, и команда Краснодара сравняла счет во второй половине матча.

Среди «ростовчан» гол удалось забить Данилу Глебову и Мохаммаду Мохеби, однако на 80-й минуте матча Николай Комличенко, вышедший на замену Егору Голенкову, забил мяч в свои же ворота.

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Теперь «Ростов» находится на 13-м месте турнирной таблицы со счетом 10 очков.

Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, почему команда упустила победу в матче с «Уралом».

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