ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» при отрыве в два гола

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
В субботу, 7 октября, в Краснодаре прошел матч местной команды с ФК «Ростов». Несмотря на отрыв в два гола, ФК «Ростов» не смог удержать лидерство в своих руках, и команда Краснодара сравняла счет во второй половине матча.
Среди «ростовчан» гол удалось забить Данилу Глебову и Мохаммаду Мохеби, однако на 80-й минуте матча Николай Комличенко, вышедший на замену Егору Голенкову, забил мяч в свои же ворота.
Теперь «Ростов» находится на 13-м месте турнирной таблицы со счетом 10 очков.
Ранее главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, почему команда упустила победу в матче с «Уралом».