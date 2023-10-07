rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Госэкспертиза одобрила строительство еще одной трамвайной линии на ЗЖМ в Ростове

Госэкспертиза одобрила строительство еще одной трамвайной линии на ЗЖМ в Ростове

7 октября 2023, 11:56
Фото: 1MI
Госэкспертиза одобрила строительство еще одной трамвайной линии на ЗЖМ в Ростове
Госэкспертиза одобрила проект создания трамвайной инфраструктуры в границах улиц Жданова и Малиновского в Ростове, сведения об этом появились на портале экспертных заключений.

В пятницу, 6 октября, на портале ГИС ЕГРЗ появилось положительное заключение ФАУ «Главное управление Государственной экспертизы» на проект модернизации и создания трамвайной инфраструктуры в границах улиц Жданова и Малиновского. Там должна появиться третья трамвайная линия.

В Ростове «Синара» распланирует землю под трамвайную линию до Центрального рынка
Узнать подробнее

ООО «Синара — Городские транспортные решения Ростова-на-Дону» выступает в качестве застройщика и технического заказчика. Сроки начала реализации проекта в настоящий момент неизвестны.

Обращаем внимание, недавно власти Ростова позволили «Синаре» распланировать под трамваи два участка земли, первый из них находится на СЖМ, а другой — в центре города.

Читайте также:
В Ростове выбрали цвет для трамваев и спасли грузовик от затопления посреди двораВ Ростове-на-Дону выбрали цвет будущих трамваевФедеральные власти задержали деньги на скоростной трамвай в Ростове в 2022 году
#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Застройщик#Надежда Пустяк#Синара#Строительство#Проект#Ростов#Модернизация#Центр города#Улица Малиновского#Улица Жданова#ЗЖМ#СЖМ#Госэкспертиза
Подпишитесь
«Каменный мешок»: краевед Багдыков рассказал, во что превращают Нахичевань в Ростове
Вчера, 20:50
«Рядом с домом»: мощный грохот разбудил жителей Чкаловского в Ростове 6 октября
Вчера, 19:58
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 и по 15 октября
Сегодня, 05:25
В Ростове-на-Дону пытаются засудить проектировщика реконструкции парка Дружба
Сегодня, 05:39
На ремонт 400 метров дороги в Ростове-на-Дону направят 16 миллионов рублей
Сегодня, 06:11
Массовые нарушения выявили в Ростовской области при проверке автобусов и такси
Сегодня, 06:21