Госэкспертиза одобрила строительство еще одной трамвайной линии на ЗЖМ в Ростове

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В пятницу, 6 октября, на портале ГИС ЕГРЗ появилось положительное заключение ФАУ «Главное управление Государственной экспертизы» на проект модернизации и создания трамвайной инфраструктуры в границах улиц Жданова и Малиновского. Там должна появиться третья трамвайная линия.
ООО «Синара — Городские транспортные решения Ростова-на-Дону» выступает в качестве застройщика и технического заказчика. Сроки начала реализации проекта в настоящий момент неизвестны.
Обращаем внимание, недавно власти Ростова позволили «Синаре» распланировать под трамваи два участка земли, первый из них находится на СЖМ, а другой — в центре города.