Инфекционист заявил, что жители Ростовской области болеют ковидом раз в полгода

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в своей беседе с ТАСС рассказал, что в настоящий момент россияне в среднем болеют ковидом один раз в шесть месяцев. По словам специалиста, факт заражения именно коронавирусом не всегда удается подтвердить даже с помощью сдачи анализов в лабораторию, а сама болезнь по своему течению стала очень схожа с ОРВИ.