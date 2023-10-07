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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Инфекционист заявил, что жители Ростовской области болеют ковидом раз в полгода

Инфекционист заявил, что жители Ростовской области болеют ковидом раз в полгода

7 октября 2023, 08:24
Фото: 1MI
Инфекционист заявил, что жители Ростовской области болеют ковидом раз в полгода
Инфекционист Евгений Тимаков объявил, что жители Ростовской области и других регионов страны болеют коронавирусом примерно раз в шесть месяцев, об этом сообщил портал «Новые известия».

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в своей беседе с ТАСС рассказал, что в настоящий момент россияне в среднем болеют ковидом один раз в шесть месяцев. По словам специалиста, факт заражения именно коронавирусом не всегда удается подтвердить даже с помощью сдачи анализов в лабораторию, а сама болезнь по своему течению стала очень схожа с ОРВИ.

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Инфекционист Тимаков рассказал, что в отдельных случаях течение болезни оказывается тяжелым и требующим госпитализации. У некоторых больных из групп риска коронавирус все еще способен вызвать осложнения. Также опасения у врачей вызывают долгосрочные последствия болезни и ее влияния на организм человека.

«Так как коронавирус размножается во всех органах и тканях, это может привести к быстрому старению организма, однако этот вопрос требует дальнейшего изучения», — добавил Тимаков.

В издании напомнили, что в настоящий момент инфекционистам удалось выделить пять основных симптомов нового штамма коронавируса, среди них насморк или заложенность носа, которые сопровождаются головной болью, утомляемость, боль в горле и чихание, в отдельных случаях у больных наблюдается сыпь, зуд и покраснение глаз.

Ранее в Ростовской области стали чаще госпитализировать людей с коронавирусом.

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