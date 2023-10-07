Инфекционист заявил, что жители Ростовской области болеют ковидом раз в полгода

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в своей беседе с ТАСС рассказал, что в настоящий момент россияне в среднем болеют ковидом один раз в шесть месяцев. По словам специалиста, факт заражения именно коронавирусом не всегда удается подтвердить даже с помощью сдачи анализов в лабораторию, а сама болезнь по своему течению стала очень схожа с ОРВИ.
Инфекционист Тимаков рассказал, что в отдельных случаях течение болезни оказывается тяжелым и требующим госпитализации. У некоторых больных из групп риска коронавирус все еще способен вызвать осложнения. Также опасения у врачей вызывают долгосрочные последствия болезни и ее влияния на организм человека.
«Так как коронавирус размножается во всех органах и тканях, это может привести к быстрому старению организма, однако этот вопрос требует дальнейшего изучения», — добавил Тимаков.
В издании напомнили, что в настоящий момент инфекционистам удалось выделить пять основных симптомов нового штамма коронавируса, среди них насморк или заложенность носа, которые сопровождаются головной болью, утомляемость, боль в горле и чихание, в отдельных случаях у больных наблюдается сыпь, зуд и покраснение глаз.
Ранее в Ростовской области стали чаще госпитализировать людей с коронавирусом.