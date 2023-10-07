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Updated Сегодня, 06:29

Массовые нарушения выявили в Ростовской области при проверке автобусов и такси

Массовые нарушения выявили в Ростовской области при проверке автобусов и такси

7 октября 2023, 06:21
Фото: 1MI
В Ростовской области во время проверки работы такси и автобусов выявили ряд нарушений, сообщили в Минтранспорта региона.

Рейды проводили в течение двух недель в сентябре. Это коснулось рейсовых автобусов и автомобилей такси.

За это время проверили более 150 единиц транспорта и выявили несколько нарушений. Так, у водителей не было путевого листа, а некоторые управляли такси без специальных опознавательных знаков.

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Часть транспорта находилась на линии с неисправностями. В некоторых автобусах не оказалось тахографов.

Отмечается, что подобные рейды в регионе проводятся на постоянной основе.

Ранее стало известно, что в Ростове собираются нанять 60 водителей автобусов из Киргизии.

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