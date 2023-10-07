Массовые нарушения выявили в Ростовской области при проверке автобусов и такси

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Рейды проводили в течение двух недель в сентябре. Это коснулось рейсовых автобусов и автомобилей такси.
За это время проверили более 150 единиц транспорта и выявили несколько нарушений. Так, у водителей не было путевого листа, а некоторые управляли такси без специальных опознавательных знаков.
Часть транспорта находилась на линии с неисправностями. В некоторых автобусах не оказалось тахографов.
Отмечается, что подобные рейды в регионе проводятся на постоянной основе.
Ранее стало известно, что в Ростове собираются нанять 60 водителей автобусов из Киргизии.