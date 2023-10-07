Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 и по 15 октября

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В понедельник, 9 октября, света не будет на улицах 7-я линия, 9-я линия, 11-я линия, Мясникова, Закруткина. Во вторник обесточат улицы Буйнакская, Граненная, Мечникова, в переулке Соборный.
В среду обесточат улицы Бетховена, Горловская, Демократическая, Доватора, Звездная, Лазо, Ленточная, Нахимова, Павлова. В четверг это коснется улиц Доватора, Западная, Нариманова, Краснокурсантская, переулков Тбилисский, Грузинский, Марксистский, Канонерский, Лимоновый.
В пятницу электричества не будет по улицам Красноармейская, Восточная, в переулке Нахичеванский.
Ранее в Ростове у жителей Нариманова перегорела техника после отключения электричества. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.