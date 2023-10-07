rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 и по 15 октября

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 и по 15 октября

7 октября 2023, 05:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из-за запланированных технических работ на следующей неделе будут отключать электричество, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 9 октября, света не будет на улицах 7-я линия, 9-я линия, 11-я линия, Мясникова, Закруткина. Во вторник обесточат улицы Буйнакская, Граненная, Мечникова, в переулке Соборный.

В Ростове у жителей Нариманова перегорела техника после отключения электричества
Узнать подробнее

В среду обесточат улицы Бетховена, Горловская, Демократическая, Доватора, Звездная, Лазо, Ленточная, Нахимова, Павлова. В четверг это коснется улиц Доватора, Западная, Нариманова, Краснокурсантская, переулков Тбилисский, Грузинский, Марксистский, Канонерский, Лимоновый.

В пятницу электричества не будет по улицам Красноармейская, Восточная, в переулке Нахичеванский.

Ранее в Ростове у жителей Нариманова перегорела техника после отключения электричества. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростове у жителей Нариманова перегорела техника после отключения электричестваВ Ростовской области 45 тыс человек могут остаться без электричестваЖители Западного остались без электричества из-за аварии на линиях
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь
В Ростове тараканы захватывают фудкорты, пока горожане мечтают о бесплатной еде
Вчера, 14:51
Нутрициолог рассказал, чем бургерные в Ростове травят людей
Вчера, 13:49
Войско Донское выступает за снос памятника Петру Краснову в Ростовской области
Вчера, 14:53
Мигрантам в Ростовской области могут запретить работать в такси, школах и больницах
Вчера, 18:04
Включать отопление в Ростовской области начнут с 9 октября
Вчера, 17:52
Мокрый снег прогнозируют в Ростовской области 9 октября
Вчера, 17:23