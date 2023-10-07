На 15 лет осудили дончанина, устроившего перестрелку в доме предпринимателя

Мужчину признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и посягательстве на жизнь работника милиции. Суд установил, что в январе 1995 года дончан проник в жилье местного предпринимателя вместе со знакомым. Мужчины избили и самого бизнесмена, и его жену, связали их и начали обыскивать их квартиру.