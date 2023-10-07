На 15 лет осудили дончанина, устроившего перестрелку в доме предпринимателя

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В пятницу, 6 октября, Салаватский городской суд вынес приговор жителю Ростовской области, подозреваемому в двойном убийстве и покушении на жизнь милиционеров, совершенных 28 лет назад.
Мужчину признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и посягательстве на жизнь работника милиции. Суд установил, что в январе 1995 года дончан проник в жилье местного предпринимателя вместе со знакомым. Мужчины избили и самого бизнесмена, и его жену, связали их и начали обыскивать их квартиру.
В это время женщине удалось вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли к месту происшествия. Это стоило женщине жизни, грабитель, узнав о приезде милиции, убил супружескую пару выстрелами из пистолета, после чего ранил милиционеров и сбежал.
Фигурант дела так и не признал свою вину, но его сообщник сознался в содеянном и дал показания, также установить обстоятельства произошедшего помогли экспертизы и свидетели.
В итоге суд определил, что дончанин проведет в колонии строгого режима 15 лет и выплатит компенсацию морального вреда в размере 2,3 миллиона рублей.
«Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что суд вновь рассмотрит дело о перестрелке на ферме в Ростовской области.