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На ремонт 400 метров дороги в Ростове-на-Дону направят 16 миллионов рублей

На ремонт 400 метров дороги в Ростове-на-Дону направят 16 миллионов рублей

7 октября 2023, 06:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который проведет ремонт участка переулка Мезенский, говорится в материалах Госзакупок.

Подрядчика выберут в рамках электронного аукциона, который состоится 17 октября. Начальная цена контракта составляет 16 миллионов рублей.

Провести работы необходимо с даты заключения контракта до 31 декабря 2024 года. Деньги на эти цели возьмут из городского бюджета.

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Компании предстоит привести в порядок участок от улицы Белорусской до Славинской. Согласно данным онлайн-карт, длина этого участка составляет 400 метров.

Ранее на реконструкцию дороги из Ростова в Ставрополь выделили 434,5 миллиона рублей.

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