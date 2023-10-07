На ремонт 400 метров дороги в Ростове-на-Дону направят 16 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:14
Подрядчика выберут в рамках электронного аукциона, который состоится 17 октября. Начальная цена контракта составляет 16 миллионов рублей.
Провести работы необходимо с даты заключения контракта до 31 декабря 2024 года. Деньги на эти цели возьмут из городского бюджета.
Компании предстоит привести в порядок участок от улицы Белорусской до Славинской. Согласно данным онлайн-карт, длина этого участка составляет 400 метров.
Ранее на реконструкцию дороги из Ростова в Ставрополь выделили 434,5 миллиона рублей.