Стали известны подробности вспышки кишечной инфекции у школьников Донецка

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Напомним, 7 октября стало известно, что в Донецке Роспотребнадзор Ростовской области зафиксировал вспышку кишечной инфекции среди учащихся одной из школ.
В администрации города сообщили, что очаг заболевания выявили в школе №13 в Донецке. К субботе, 7 октября, за помощью к врачам обратились уже 25 школьников с признаками острого гастроэнтероколита.
Специалисты осмотрели пациентов, взяли у них анализы на патогенные вирусы. В администрации уточняют, что 24 ребенка находятся в удовлетворительном состоянии, а одному из заболевших потребовалась госпитализация в ГБУ РО «ДГБ» в Шахтах. После лечения состояние этого ребенка удалось стабилизировать.
«По результатам исследования установлено, что инфекция вызвана норовирусом», — сказано в сообщении.
Родителям школьников рекомендуют обращаться к врачам, если у детей заметят рвоту, понос или температуру, и призвали не заниматься самолечением.
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