Стали известны подробности вспышки кишечной инфекции у школьников Донецка

Специалисты осмотрели пациентов, взяли у них анализы на патогенные вирусы. В администрации уточняют, что 24 ребенка находятся в удовлетворительном состоянии, а одному из заболевших потребовалась госпитализация в ГБУ РО «ДГБ» в Шахтах. После лечения состояние этого ребенка удалось стабилизировать.