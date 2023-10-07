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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Стали известны подробности вспышки кишечной инфекции у школьников Донецка

Стали известны подробности вспышки кишечной инфекции у школьников Донецка

7 октября 2023, 13:15
Фото: Midjourney
Стали известны подробности вспышки кишечной инфекции у школьников Донецка
В Донецке у 25 учащихся школы №13 обнаружили норовирус, об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, 7 октября стало известно, что в Донецке Роспотребнадзор Ростовской области зафиксировал вспышку кишечной инфекции среди учащихся одной из школ.

В администрации города сообщили, что очаг заболевания выявили в школе №13 в Донецке. К субботе, 7 октября, за помощью к врачам обратились уже 25 школьников с признаками острого гастроэнтероколита.

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Специалисты осмотрели пациентов, взяли у них анализы на патогенные вирусы. В администрации уточняют, что 24 ребенка находятся в удовлетворительном состоянии, а одному из заболевших потребовалась госпитализация в ГБУ РО «ДГБ» в Шахтах. После лечения состояние этого ребенка удалось стабилизировать.

«По результатам исследования установлено, что инфекция вызвана норовирусом», — сказано в сообщении.

Родителям школьников рекомендуют обращаться к врачам, если у детей заметят рвоту, понос или температуру, и призвали не заниматься самолечением.

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