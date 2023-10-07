Тренер Онопко заявил, что из Ростова до Москвы добираться дольше, чем из Франции

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:51
Он рассказал изданию «Чемпионат», что футболисты ФК «Ростов» тратят около 15 часов, чтобы добраться до Москвы, если ехать поездом.
Либо можно потратить 8 часов, если вначале доехать до Ставрополя, а оттуда самолетом до столицы. А дорога из Франции с пересадкой в Стамбуле занимает шесть часов.
Таким образом, тренер сравнил, сколько добираются команда и Александр Головин, который выступает за «Монако» во Франции.
Ранее ФК «Ростов» обратился в суд после сбежавшего из-за беспилотников Норманна. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.