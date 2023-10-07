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Published Сегодня, 06:47

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Тренер Онопко заявил, что из Ростова до Москвы добираться дольше, чем из Франции

Тренер Онопко заявил, что из Ростова до Москвы добираться дольше, чем из Франции

7 октября 2023, 06:47
Фото: Midjourney
Футбольный тренер Виктор Онопко заявил, что быстрее добраться до Москвы из Франции, чем из Ростова, сообщают СМИ.

Он рассказал изданию «Чемпионат», что футболисты ФК «Ростов» тратят около 15 часов, чтобы добраться до Москвы, если ехать поездом.

Либо можно потратить 8 часов, если вначале доехать до Ставрополя, а оттуда самолетом до столицы. А дорога из Франции с пересадкой в Стамбуле занимает шесть часов.

ФК «Ростов» обратился в суд после сбежавшего из-за беспилотников Норманна
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Таким образом, тренер сравнил, сколько добираются команда и Александр Головин, который выступает за «Монако» во Франции.

Ранее ФК «Ростов» обратился в суд после сбежавшего из-за беспилотников Норманна. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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