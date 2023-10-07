Ученые прогнозируют ЧС из-за снижения уровня грунтовых вод в Ростовской области

В то же время в Ростовской области прогнозируют очень низкий уровень грунтовых вод. Если осадков осенью и зимой 2023–2024 года будет недостаточно, то, по словам специалистов ВНИИ ГОЧС, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушениями в работе водозаборных сооружений. Аналогичные условия будут наблюдаться в Амурской, Курганской, Нижегородской областях и еще двух регионах.