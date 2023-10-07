Ученые прогнозируют ЧС из-за снижения уровня грунтовых вод в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В субботу, 7 октября, специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) поделились прогнозом о возможных подтоплениях в 12 субъектах РФ будущей зимой. По информации ученых, из-за сезонного изменения уровня грунтовых вод подтопления грозят Республике Татарстан, Белгородской, Волгоградской областям и еще девяти регионам России.
В то же время в Ростовской области прогнозируют очень низкий уровень грунтовых вод. Если осадков осенью и зимой 2023–2024 года будет недостаточно, то, по словам специалистов ВНИИ ГОЧС, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушениями в работе водозаборных сооружений. Аналогичные условия будут наблюдаться в Амурской, Курганской, Нижегородской областях и еще двух регионах.
Напомним, прошлой зимой часть Ростова осталась без воды из-за сильного ветра и шуги, которые не позволяли осуществлять водозабор из реки Дон.