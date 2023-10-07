В части Ростовской области начнут включать отопление с 9 октября

В ближайшие дни в Ростовской области ожидается похолодание до 0°C, а потому в Таганроге собираются начать подачу отопления в детские образовательные и медицинские организации, а также соцобъекты и учреждения культуры. Работы по поставке тепла населению начнутся уже с понедельника, 9 октября.