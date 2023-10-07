В части Ростовской области начнут включать отопление с 9 октября

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Андрей Фатеев объявил, что в пятницу, 6 октября, он подписал постановление о начале отопительного сезона 2023–2024 года.
В ближайшие дни в Ростовской области ожидается похолодание до 0°C, а потому в Таганроге собираются начать подачу отопления в детские образовательные и медицинские организации, а также соцобъекты и учреждения культуры. Работы по поставке тепла населению начнутся уже с понедельника, 9 октября.
При этом в жилые дома подачу теплоснабжения начнут с 16 октября, как и в большинстве городов Ростовской области, не считая северных районов.
Ранее эксперт рассказал, когда в Ростове можно включать отопление.