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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

В части Ростовской области начнут включать отопление с 9 октября

В части Ростовской области начнут включать отопление с 9 октября

7 октября 2023, 14:17
Фото: rostovgazeta.ru
В части Ростовской области начнут включать отопление с 9 октября
В Ростовской области отопительный сезон может начаться на неделю раньше обычного срока, об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Андрей Фатеев объявил, что в пятницу, 6 октября, он подписал постановление о начале отопительного сезона 2023–2024 года.

В ближайшие дни в Ростовской области ожидается похолодание до 0°C, а потому в Таганроге собираются начать подачу отопления в детские образовательные и медицинские организации, а также соцобъекты и учреждения культуры. Работы по поставке тепла населению начнутся уже с понедельника, 9 октября.

Включать отопление в Ростовской области начнут с 9 октября
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При этом в жилые дома подачу теплоснабжения начнут с 16 октября, как и в большинстве городов Ростовской области, не считая северных районов.

Ранее эксперт рассказал, когда в Ростове можно включать отопление.

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