В Ростове-на-Дону пытаются засудить проектировщика реконструкции парка Дружба

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Заявление передало муниципальное бюджетное учреждение парк культуры и отдыха Дружба. Оно потребовало от компании устранить недочеты, которые обнаружили после выполнения работ по контракту от 2021 года.
Подробности недочетов пока не раскрываются, но по этому делу будет проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Экспертов предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
По информации СМИ, «Стройпластдон» является проектировщиком парка «Дружба» в Ростове. Donnews пишет, что в ходе выполнения работ выявлено несоответствие разработанной документации фактической ситуации на объекте.
Ранее недовольный покупатель решил обанкротить крупного автодилера в Ростове-на-Дону.