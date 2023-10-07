В Ростове отказались включать Доходный дом И. И. Парамонова в реестр ОКН

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В пятницу, 6 октября, Комитет по охране объектов культурного наследия опубликовал постановление, согласно которому сотрудники комитета согласились с заключением историко-культурной экспертиза и признали требование о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр «Доходного дома И. И. Парамонова» необоснованным.
Согласно тексту документа, Комитет по охране ОКН отказывается включить дома на улице Социалистической, 128А в Ростове в реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. При этом сам дом, согласно открытым данным, был построен в 1900 году и принадлежал наследникам знаменитой торговой династии, судьба которой тесно связана с историей дореволюционного Ростова.
Постановление о признании дома на Социалистической выявленным объектом культурного наследия, опубликованное в январе этого года также утратило законную силу. Что будет теперь с аварийным зданием неизвестно.
Напомним, минувшей зимой в здании несколько раз вспыхивали пожары после того, как на его территории замечали подозрительных лиц. После этого общественники потребовали законсервировать дом Парамонова.