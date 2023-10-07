В Ростове отказались включать Доходный дом И. И. Парамонова в реестр ОКН

Согласно тексту документа, Комитет по охране ОКН отказывается включить дома на улице Социалистической, 128А в Ростове в реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. При этом сам дом, согласно открытым данным, был построен в 1900 году и принадлежал наследникам знаменитой торговой династии, судьба которой тесно связана с историей дореволюционного Ростова.