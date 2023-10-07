rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Ростове отказались включать Доходный дом И.И. Парамонова в реестр ОКН

В Ростове отказались включать Доходный дом И. И. Парамонова в реестр ОКН

7 октября 2023, 11:10
Фото: Яндекс Карты
В Ростове отказались включать Доходный дом И.И. Парамонова в реестр ОКН
В Ростове после проведения государственной историко-культурной экспертизы решили отказать во включении Доходного дома Парамонова в реестр памятников культурного наследия, об этом сообщили на портале правовой информации.

В пятницу, 6 октября, Комитет по охране объектов культурного наследия опубликовал постановление, согласно которому сотрудники комитета согласились с заключением историко-культурной экспертиза и признали требование о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр «Доходного дома И. И. Парамонова» необоснованным.

Согласно тексту документа, Комитет по охране ОКН отказывается включить дома на улице Социалистической, 128А в Ростове в реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. При этом сам дом, согласно открытым данным, был построен в 1900 году и принадлежал наследникам знаменитой торговой династии, судьба которой тесно связана с историей дореволюционного Ростова.

В Ростове признали памятником особняк, связанный с семьей купцов Парамоновых
Узнать подробнее

Постановление о признании дома на Социалистической выявленным объектом культурного наследия, опубликованное в январе этого года также утратило законную силу. Что будет теперь с аварийным зданием неизвестно.

Напомним, минувшей зимой в здании несколько раз вспыхивали пожары после того, как на его территории замечали подозрительных лиц. После этого общественники потребовали законсервировать дом Парамонова.

Читайте также:
Общественники Ростова просят законсервировать дом Парамонова после двух пожаровОсобняк Парамонова в Ростове отреставрируют за 47 миллионов рублей до 2024 годаДоходный дом Парамонова загорелся второй раз за сутки в Ростове-на-Дону
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Аварийный дом#Старинные здания#Последние новости Ростова на сегодня#ОКН#Старинные особняки Ростова#18+#ОКН в Ростове#Происшествия
Подпишитесь
«Каменный мешок»: краевед Багдыков рассказал, во что превращают Нахичевань в Ростове
Вчера, 20:50
«Рядом с домом»: мощный грохот разбудил жителей Чкаловского в Ростове 6 октября
Вчера, 19:58
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 и по 15 октября
Сегодня, 05:25
В Ростове-на-Дону пытаются засудить проектировщика реконструкции парка Дружба
Сегодня, 05:39
На ремонт 400 метров дороги в Ростове-на-Дону направят 16 миллионов рублей
Сегодня, 06:11
Массовые нарушения выявили в Ростовской области при проверке автобусов и такси
Сегодня, 06:21