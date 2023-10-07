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В Ростове провели операцию грудному ребенку с редкой болезнью

В Ростове провели операцию грудному ребенку с редкой болезнью

7 октября 2023, 12:49
Фото: 1MI
В Ростове провели операцию грудному ребенку с редкой болезнью
В Ростове врачи городской клинической больницы №20 помогли ребенку с болезнью Гиршпрунга, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Ростовской области.

В субботу, 7 октября, представители Минздрава Ростовской области объявили, что в ГКБ№20 Ростова-на-Дону внедрили в практику высокотехнологичную реконструктивную операцию — трансанальную резекцию прямой кишки по Свенсон-Лайк с одномоментным закрытием стомы.

Бригада детских хирургов, состоящая из заведующего отделением детской и пластической хирургии В. Кацупеева, его коллег А. Лейга, Р. Карагезяна и А. Асриянца, прооперировала грудного ребенка с врожденной патологией ЖКТ — болезнью Гиршпрунга. У ребенка с рождения отсутствовали нервные окончания в прямой кишке, из-за чего у него возникала острая непроходимость кишечника. Эта болезнь встречается достаточно редко, с подобным диагнозом рождается только один из пяти тысяч детей.

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Сразу после рождения маленькому пациенту поставили диагноз, а также выполнили экстренную операцию — наложили разгрузочную стому на толстую кишку. Через шесть месяцев ребенку провели трансанальную резекцию кишки, благодаря чему работа желудочно-кишечного тракта пациента восстановилась, через восемь дней его выписали домой.

«Ранее операции такого уровня проводились только в федеральных центрах детской хирургии Москвы», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее врачи спасли недоношенного ребенка с пневмонией и желтухой.

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