В Ростове провели операцию грудному ребенку с редкой болезнью

Бригада детских хирургов, состоящая из заведующего отделением детской и пластической хирургии В. Кацупеева, его коллег А. Лейга, Р. Карагезяна и А. Асриянца, прооперировала грудного ребенка с врожденной патологией ЖКТ — болезнью Гиршпрунга. У ребенка с рождения отсутствовали нервные окончания в прямой кишке, из-за чего у него возникала острая непроходимость кишечника. Эта болезнь встречается достаточно редко, с подобным диагнозом рождается только один из пяти тысяч детей.