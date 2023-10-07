В Ростове провели операцию грудному ребенку с редкой болезнью

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В субботу, 7 октября, представители Минздрава Ростовской области объявили, что в ГКБ№20 Ростова-на-Дону внедрили в практику высокотехнологичную реконструктивную операцию — трансанальную резекцию прямой кишки по Свенсон-Лайк с одномоментным закрытием стомы.
Бригада детских хирургов, состоящая из заведующего отделением детской и пластической хирургии В. Кацупеева, его коллег А. Лейга, Р. Карагезяна и А. Асриянца, прооперировала грудного ребенка с врожденной патологией ЖКТ — болезнью Гиршпрунга. У ребенка с рождения отсутствовали нервные окончания в прямой кишке, из-за чего у него возникала острая непроходимость кишечника. Эта болезнь встречается достаточно редко, с подобным диагнозом рождается только один из пяти тысяч детей.
Сразу после рождения маленькому пациенту поставили диагноз, а также выполнили экстренную операцию — наложили разгрузочную стому на толстую кишку. Через шесть месяцев ребенку провели трансанальную резекцию кишки, благодаря чему работа желудочно-кишечного тракта пациента восстановилась, через восемь дней его выписали домой.
«Ранее операции такого уровня проводились только в федеральных центрах детской хирургии Москвы», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее врачи спасли недоношенного ребенка с пневмонией и желтухой.