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В Ростове выделили 13,1 миллиона рублей на покупку автобусов

В Ростове выделили 13,1 миллиона рублей на покупку автобусов

7 октября 2023, 10:18
Фото: 1MI
В Ростове выделили 13,1 миллиона рублей на покупку автобусов
В Ростове закупят автобусы малой вместимости на 13 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.

В пятницу, 6 октября, ГБУ РО «Управление транспортного обеспечения» опубликовало электронный аукцион для поиска поставщика автобусов малой вместимости. Максимальная стоимость контракта составила 13,17 миллиона рублей.

За эти деньги подрядчик должен будет осуществить поставку двух автобусов «ГАЗ-A69R52», ГАЗель NEXT или эквивалента, рассчитанных на 15-20 посадочных мест. В салоне должно быть не менее 10 USB-розеток для пассажиров, 22 монитора, солнцезащитные шторы, сами транспортные средства должны быть выпущены в 2023 году и оборудованы системами «Эра Глонасс».

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Заявки на участие в конкурсе можно подать до 16 октября, победителя аукциона выберут через два дня. Контракт по поставке необходимо выполнить до 30 ноября.

Ранее в Ростове жители пожаловались на огромные очереди на автобусы на Центральном рынке.

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