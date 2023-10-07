В Ростове выделили 13,1 миллиона рублей на покупку автобусов

За эти деньги подрядчик должен будет осуществить поставку двух автобусов «ГАЗ-A69R52», ГАЗель NEXT или эквивалента, рассчитанных на 15-20 посадочных мест. В салоне должно быть не менее 10 USB-розеток для пассажиров, 22 монитора, солнцезащитные шторы, сами транспортные средства должны быть выпущены в 2023 году и оборудованы системами «Эра Глонасс».