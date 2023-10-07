В Ростове выделили 13,1 миллиона рублей на покупку автобусов

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В пятницу, 6 октября, ГБУ РО «Управление транспортного обеспечения» опубликовало электронный аукцион для поиска поставщика автобусов малой вместимости. Максимальная стоимость контракта составила 13,17 миллиона рублей.
За эти деньги подрядчик должен будет осуществить поставку двух автобусов «ГАЗ-A69R52», ГАЗель NEXT или эквивалента, рассчитанных на 15-20 посадочных мест. В салоне должно быть не менее 10 USB-розеток для пассажиров, 22 монитора, солнцезащитные шторы, сами транспортные средства должны быть выпущены в 2023 году и оборудованы системами «Эра Глонасс».
Заявки на участие в конкурсе можно подать до 16 октября, победителя аукциона выберут через два дня. Контракт по поставке необходимо выполнить до 30 ноября.
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