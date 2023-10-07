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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:46

В Ростовской области около 18,8 тысячи военных получают две пенсии

В Ростовской области около 18,8 тысячи военных получают две пенсии

7 октября 2023, 07:44
Фото: 1MI
В Ростовской области около 18,8 тысячи военных получают две пенсии
В Ростовской области более 18 тысяч военных являются получателями двух видов пенсий, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти Ростовской области объявили, что в настоящий момент 18,8 тысячи военных пенсионеров являются получателями пенсий от Минобороны и Социального фонда России. Правом на получение двух выплат обладают отставные военные, которые получили пенсию по выслуге лет или инвалидности, а также те, кто «накопил» достаточно лет страхового стажа во время службы.

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Для получения выплат военный пенсионер должен зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования, кроме того, минимальная продолжительность страхового стажа должна составлять не менее 15 лет, либо же нужно иметь достаточно специального стажа, необходимого для получения страховой пенсии. Также для получения пенсий индивидуальный пенсионный коэффициент военных должен быть не ниже показателя 28,2.

Если все указанные условия соблюдались, то военные пенсионеры могут выйти на пенсию в возрасте 63 лет (мужчины) и 58 лет (женщины).

Ранее проиндексировали пенсию работающим жителям Ростовской области.

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