В Ростовской области около 18,8 тысячи военных получают две пенсии

Власти Ростовской области объявили, что в настоящий момент 18,8 тысячи военных пенсионеров являются получателями пенсий от Минобороны и Социального фонда России. Правом на получение двух выплат обладают отставные военные, которые получили пенсию по выслуге лет или инвалидности, а также те, кто «накопил» достаточно лет страхового стажа во время службы.