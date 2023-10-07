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Published Сегодня, 13:47

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В Ростовской области продают шахту за 150 миллионов рублей

В Ростовской области продают шахту за 150 миллионов рублей

7 октября 2023, 13:47
Фото: pxhere.com
В Ростовской области продают шахту за 150 миллионов рублей
В Ростовской области выставили на продажу шахту с антрацитом в районе Зверево, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений.

В конце сентября частное лицо выставило на продажу угольную шахту в Красносулинском районе. Сама шахта расположена между Зверево и хуторами Тацин и Трудовым. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 150 миллионов рублей.

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По словам продавца, он обладает лицензией на пользование недрами, а именно добычу антрацита. Запасы лицензированных полезных ископаемых составляют 14 миллионов тонн.

«Объект находится на консервации, проект расконсервации шахты выполнен на 90%», — сказано в сообщении. Владельцы шахты допускают торг.

Ранее в Ростовской области за 600 миллионов рублей продавали угольную шахту «Платовскую».

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