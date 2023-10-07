В Ростовской области продают шахту за 150 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В конце сентября частное лицо выставило на продажу угольную шахту в Красносулинском районе. Сама шахта расположена между Зверево и хуторами Тацин и Трудовым. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 150 миллионов рублей.
По словам продавца, он обладает лицензией на пользование недрами, а именно добычу антрацита. Запасы лицензированных полезных ископаемых составляют 14 миллионов тонн.
«Объект находится на консервации, проект расконсервации шахты выполнен на 90%», — сказано в сообщении. Владельцы шахты допускают торг.
Ранее в Ростовской области за 600 миллионов рублей продавали угольную шахту «Платовскую».