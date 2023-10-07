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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В Ростовской области пьяный муж из ревности зарезал жену ножом

В Ростовской области пьяный муж из ревности зарезал жену ножом

7 октября 2023, 11:27
Фото: 1MI
В Ростовской области пьяный муж из ревности зарезал жену ножом
В Ростовской области будут судить жителя Тацинского района, который зарезал жену ножом в ходе любовной ссоры, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

В субботу, 7 октября, представители Следкома Ростовской области объявили, что перед судом предстанет житель Тацинского района, подозреваемый в убийстве жены.

Следователи представили версию, согласно которой в сентябре 2023 года обвиняемый находился в собственном доме в станице Ермаковской. Мужчина выпил алкоголя, когда между ним и супругой на почве ревности вспыхнула ссора. Конфликт накалился, и мужчина нанес жене смертельный удар ножом в туловище. Женщина погибла на месте.

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В ходе допроса дончанин полностью признал свою вину, его поместили под стражу, в ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом.

Ранее в Ростовской области мужчина убил бабушку молотком.

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