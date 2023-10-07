В Ростовской области пьяный муж из ревности зарезал жену ножом

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В субботу, 7 октября, представители Следкома Ростовской области объявили, что перед судом предстанет житель Тацинского района, подозреваемый в убийстве жены.
Следователи представили версию, согласно которой в сентябре 2023 года обвиняемый находился в собственном доме в станице Ермаковской. Мужчина выпил алкоголя, когда между ним и супругой на почве ревности вспыхнула ссора. Конфликт накалился, и мужчина нанес жене смертельный удар ножом в туловище. Женщина погибла на месте.
В ходе допроса дончанин полностью признал свою вину, его поместили под стражу, в ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом.
Ранее в Ростовской области мужчина убил бабушку молотком.