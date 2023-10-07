В Ростовской области пьяный муж из ревности зарезал жену ножом

Следователи представили версию, согласно которой в сентябре 2023 года обвиняемый находился в собственном доме в станице Ермаковской. Мужчина выпил алкоголя, когда между ним и супругой на почве ревности вспыхнула ссора. Конфликт накалился, и мужчина нанес жене смертельный удар ножом в туловище. Женщина погибла на месте.