В Ростовской области с молотка распродают имущество автодилера «Юг-Моторс»

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В сентябре на площадке государственных торгов опубликовали аукцион по реализации конфиската должников. Лотом выступил автомобиль белый KIA SPORTAGE 2022 года выпуска, на который, согласно данным аукциона, был наложен арест из-за долгов компании-владельца ООО «Юг-Моторс». Начальная стоимость автомобиля на торгах составила почти 5,12 миллиона рублей.
Причиной реализации имущества стало возможное банкротство ростовского автодилера, ведь в конце августа в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление одного из клиентов компании. Согласно данным определения, истец Константин Куропятников обратился в суд с требованием признать автосалон «Юг-Моторс» несостоятельным из-за задолженности в размере 21,82 миллиона рублей, которая накопилась в результате неудачной сделки — клиент получил бракованный автомобиль Kia Sorento, а дилер отказался вернуть деньги. Следующее заседание суда должно состояться 12 декабря 2023 года, при этом к моменту слушания необходимо назначить конкурсного управляющего для должника.
При этом, согласно данным системы «СПАРК-Interfax» компанию трудно назвать убыточной, хотя ее чистая прибыль оказалась меньше трех миллионов рублей, выручка ООО «Юг-Моторс» от продаж составила по итогам прошлого года более 748,7 миллиона рублей, а ее чистые активы оценили в 389,5 миллиона рублей. Бенефициаром компании является Анжела Камышная, а гендиректором — ее супруг, депутат Ростовской городской Думы Вячеслав Камышный.