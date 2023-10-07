В Ростовской области с молотка распродают имущество автодилера «Юг-Моторс»

Причиной реализации имущества стало возможное банкротство ростовского автодилера, ведь в конце августа в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление одного из клиентов компании. Согласно данным определения, истец Константин Куропятников обратился в суд с требованием признать автосалон «Юг-Моторс» несостоятельным из-за задолженности в размере 21,82 миллиона рублей, которая накопилась в результате неудачной сделки — клиент получил бракованный автомобиль Kia Sorento, а дилер отказался вернуть деньги. Следующее заседание суда должно состояться 12 декабря 2023 года, при этом к моменту слушания необходимо назначить конкурсного управляющего для должника.