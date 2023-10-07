rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

В Ростовской области в одной из школ выявили острую кишечную инфекцию

В Ростовской области в одной из школ выявили острую кишечную инфекцию

7 октября 2023, 08:48
Фото: 1MI
В Ростовской области в одной из школ выявили острую кишечную инфекцию
В Ростовской области в одной из школ Донецка зафиксировали случаи острой кишечной инфекции среди учащихся, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

В пятницу, 6 октября, управление Роспотребнадзора по Ростовской области объявило о начале эпидрасследования из-за случаев острой кишечной инфекции среди учащихся одной из школ в Донецке.

Еду Good Food признали не полезной после массового отравления в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

По словам специалистов, расследование проводят совместно с донским ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». К настоящему времени в образовательной организации проводят мероприятия, необходимые для предотвращения распространения инфекции.

Специалисты уже отобрали пробы продуктов, воды, смывов с поверхностей, а также растворов для дезинфекции помещений на соответствие заявленной концентрации. Работы продолжаются, ситуацию взяли под контроль надзорного органа.

Ранее в Таганроге заявили о массовом отравлении учеников младших классов.

Читайте также:
В школе Таганрога прокомментировали массовое отравление младшеклассниковВ одной из школ Таганрога зафиксировали массовое отравление младшеклассниковЗнаменитые донские раки оказались заражены кишечной палочкой
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Школа#Дети#Здоровье#Надежда Пустяк#Отравление#Роспотребнадзор#Последние новости Ростова на сегодня#Донецк Ростовская область#18+#Кишечные инфекции#Происшествия
Подпишитесь
«Каменный мешок»: краевед Багдыков рассказал, во что превращают Нахичевань в Ростове
Вчера, 20:50
«Рядом с домом»: мощный грохот разбудил жителей Чкаловского в Ростове 6 октября
Вчера, 19:58
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 и по 15 октября
Сегодня, 05:25
В Ростове-на-Дону пытаются засудить проектировщика реконструкции парка Дружба
Сегодня, 05:39
На ремонт 400 метров дороги в Ростове-на-Дону направят 16 миллионов рублей
Сегодня, 06:11
Массовые нарушения выявили в Ростовской области при проверке автобусов и такси
Сегодня, 06:21