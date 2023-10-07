В Ростовской области в одной из школ выявили острую кишечную инфекцию

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В пятницу, 6 октября, управление Роспотребнадзора по Ростовской области объявило о начале эпидрасследования из-за случаев острой кишечной инфекции среди учащихся одной из школ в Донецке.
По словам специалистов, расследование проводят совместно с донским ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». К настоящему времени в образовательной организации проводят мероприятия, необходимые для предотвращения распространения инфекции.
Специалисты уже отобрали пробы продуктов, воды, смывов с поверхностей, а также растворов для дезинфекции помещений на соответствие заявленной концентрации. Работы продолжаются, ситуацию взяли под контроль надзорного органа.
Ранее в Таганроге заявили о массовом отравлении учеников младших классов.