rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В центре Ростова обрушился балкон одного из старинных зданий

В центре Ростова обрушился балкон старинного здания

7 октября 2023, 15:14
Фото: Яндекс Карты
В центре Ростова обрушился балкон одного из старинных зданий
В Ростове на проспекте Чехова обвалился балкон здания, построенного в 1914 году, об этом сообщили донские СМИ.

Газета «Молот» опубликовала снимки, на которых изображен один из балконов старинного здания на проспекте Чехова, 52. На фотографии отчетливо видно, что один из фрагментов балкона отвалился, обнажив арматуру эркера здания. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Фото: Дон Медиа

По словам источника, в настоящий момент аварийный участок огородили, чтобы обезопасить прохожих, прогуливающихся по тротуару вдоль здания, построенного в 1914 году. Согласно данным МинЖКХ, ремонт фасада и фундамента строения запланирован не раньше 2039 года. Остальные части здания отремонтировали в период с 2016 по 2019 годы.

Ранее стало известно, что Доходный дом Парамонова не станут включать в реестр памятников истории и культуры.

Читайте также:
На экс-директора спортшколы в Ростове, где обрушилась трибуна, завели делоВ Ростове на головы пассажиров автобуса обрушился потолокСтена Таганрогского художественного музея обрушилась после взрыва 28 июля
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Старинные здания#Последние новости Ростова на сегодня#Исторические здания Ростова-на-Дону#Происшествия
Подпишитесь
«Каменный мешок»: краевед Багдыков рассказал, во что превращают Нахичевань в Ростове
Вчера, 20:50
«Рядом с домом»: мощный грохот разбудил жителей Чкаловского в Ростове 6 октября
Вчера, 19:58
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 и по 15 октября
Сегодня, 05:25
В Ростове-на-Дону пытаются засудить проектировщика реконструкции парка Дружба
Сегодня, 05:39
На ремонт 400 метров дороги в Ростове-на-Дону направят 16 миллионов рублей
Сегодня, 06:11
Массовые нарушения выявили в Ростовской области при проверке автобусов и такси
Сегодня, 06:21