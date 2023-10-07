В центре Ростова обрушился балкон старинного здания

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Газета «Молот» опубликовала снимки, на которых изображен один из балконов старинного здания на проспекте Чехова, 52. На фотографии отчетливо видно, что один из фрагментов балкона отвалился, обнажив арматуру эркера здания. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
По словам источника, в настоящий момент аварийный участок огородили, чтобы обезопасить прохожих, прогуливающихся по тротуару вдоль здания, построенного в 1914 году. Согласно данным МинЖКХ, ремонт фасада и фундамента строения запланирован не раньше 2039 года. Остальные части здания отремонтировали в период с 2016 по 2019 годы.
Ранее стало известно, что Доходный дом Парамонова не станут включать в реестр памятников истории и культуры.