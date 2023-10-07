В центре Ростова обрушился балкон старинного здания

По словам источника, в настоящий момент аварийный участок огородили, чтобы обезопасить прохожих, прогуливающихся по тротуару вдоль здания, построенного в 1914 году. Согласно данным МинЖКХ, ремонт фасада и фундамента строения запланирован не раньше 2039 года. Остальные части здания отремонтировали в период с 2016 по 2019 годы.