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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Власти Ростова-на-Дону позвали жителей на субботник

Власти в Ростове-на-Дону позвали жителей поработать бесплатно

7 октября 2023, 06:55
Фото: 1MI

Власти Ростова-на-Дону позвали жителей на субботник

Жителей Ростова-на-Дону пригласили присоединиться к субботнику, который пройдет 7 октября, сообщили в городской администрации.

Во всех районах проходят мероприятия по уборке общественных мест. Участникам предстоит убрать свалочные очаги, собрать мусор, привести в порядок газоны и фасады зданий.

Кроме того, ростовчане проведут уборку бесхозных участков и дворов.

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«Мы приглашаем всех жителей принять активное участие в этой общественно полезной работе и внести свой вклад в улучшение нашего города», — заявили в администрации.

Добавим, что работы проходят в переулке Подпольный, на улицах Береговая, Бодрая, Муравьева, Таганрогская, Комсомольская. Территории для субботника выбирали на основе мониторинга районов.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону до конца года обустроят 200 новых площадок для отходов.

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