Власти в Ростове-на-Дону позвали жителей поработать бесплатно

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Во всех районах проходят мероприятия по уборке общественных мест. Участникам предстоит убрать свалочные очаги, собрать мусор, привести в порядок газоны и фасады зданий.
Кроме того, ростовчане проведут уборку бесхозных участков и дворов.
«Мы приглашаем всех жителей принять активное участие в этой общественно полезной работе и внести свой вклад в улучшение нашего города», — заявили в администрации.
Добавим, что работы проходят в переулке Подпольный, на улицах Береговая, Бодрая, Муравьева, Таганрогская, Комсомольская. Территории для субботника выбирали на основе мониторинга районов.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону до конца года обустроят 200 новых площадок для отходов.