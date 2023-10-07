Жителей в Ростовской области предупредили о похолоданиях до 11 градусов

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В субботу температура составит 16 градусов, в воскресенье — 19 градусов. В этот день могут пройти дожди и усилится ветер до восьми метров в секунду.
С понедельника, 9 октября, температура упадет до 11 градусов. Во вторник и среду столбики термометров покажут 12 градусов и будет облачно.
В четверг пройдут дожди, но завершатся ближе к вечеру. В пятницу температура может подняться до 17 градусов.
Ранее эксперт рассказал, как получить компенсацию, если дождь затопил квартиру в Ростове.