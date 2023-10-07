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Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Жителей в Ростовской области предупредили о похолоданиях до 11 градусов

Жителей в Ростовской области предупредили о похолоданиях до 11 градусов

7 октября 2023, 04:51
Фото: 1MI
В Ростовской области в начале следующей недели может резко упасть температура воздуха, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу температура составит 16 градусов, в воскресенье — 19 градусов. В этот день могут пройти дожди и усилится ветер до восьми метров в секунду.

С понедельника, 9 октября, температура упадет до 11 градусов. Во вторник и среду столбики термометров покажут 12 градусов и будет облачно.

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В четверг пройдут дожди, но завершатся ближе к вечеру. В пятницу температура может подняться до 17 градусов.

Ранее эксперт рассказал, как получить компенсацию, если дождь затопил квартиру в Ростове.

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