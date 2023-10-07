Жители Ростовской области поздравили Владимира Путина с днем рождения

«У Владимира Владимировича большая ответственность перед многими миллионами наших сограждан. Своей акцией мы хотим его поддержать и сказать большое спасибо за то что он делает для нас и нашей страны», — подчеркнул руководитель Ростовского регионального отделения «Молодой Гвардии», депутат Законодательного Собрания Ростовской области от «Единой России» Николай Ромашенко.