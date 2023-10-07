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Published Сегодня, 09:58

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Updated Сегодня, 10:01

Жители Ростовской области поздравили Владимира Путина с днем рождения

Жители Ростовской области поздравили Владимира Путина с днем рождения

7 октября 2023, 09:58
Фото: Единая Россия
Жители Ростовской области поздравили Владимира Путина с днем рождения
По приглашению «Единой России» и «Молодой Гвардии» дончане подписали открытки и присоединились к праздничному флешмобу.

Жители Ростовской области присоединились к поздравлениям в адрес Президента России Владимира Путина. Сегодня, 7 октября, у главы государства день рождения.

Волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» в Ростове и по всей области предлагали подписать открытки с пожеланиями Президенту. Повсеместно люди с интересом откликались на такое приглашение. Владимиру Путину дончане адресовали слова поддержки, пожелания здоровья и сил для выполнения всех планов.

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Самой масштабной поздравительной акцией стал флешмоб в центре донской столицы: активисты «Молодой Гвардии», «Волонтеры Победы» и другие молодежные организации развернули многометровое полотно с поздравительной открыткой Владимиру Путину.

«У Владимира Владимировича большая ответственность перед многими миллионами наших сограждан. Своей акцией мы хотим его поддержать и сказать большое спасибо за то что он делает для нас и нашей страны», — подчеркнул руководитель Ростовского регионального отделения «Молодой Гвардии», депутат Законодательного Собрания Ростовской области от «Единой России» Николай Ромашенко.

Волонтеры заверили, что открытки, подписанные жителями Ростовской области, будут направлены в столицу России — Москву.

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