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Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Жители Ростовской области увидят в небе метеорный поток Дракониды

Жители Ростовской области увидят в небе метеорный поток Дракониды

7 октября 2023, 16:43
Фото: pxhere.com
Жители Ростовской области увидят в небе метеорный поток Дракониды
В Ростовской области с 7 по 10 октября дончане смогут стать свидетелями метеорного потока Дракониды, об этом сообщил астроном Сергей Жмайлов.

В беседе с корреспондентом RostovGazeta астроном Сергей Жмайлов рассказал, что в ближайшие дни жители Ростовской области смогут наблюдать поток метеоров Дракониды. Лучшим местом для обзора должен стать район города Зверево, поскольку является самой высокой точкой региона, кроме того, сам город не велик, и не заглушает возможность обзора неба активным световым «загрязнением».

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«Лучше все равно будет отъехать немного за город», — уточнил эксперт, добавив, что во время Драконид на небе будет видно от 300 до тысячи падающих «звезд» в час. При этом все метеоры будут иметь желто-алые оттенки.

Напомним, ранее дончане увидели в Ростовской области Северное сияние.

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