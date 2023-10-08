«Анаком» и «Доширак» подорожали в полтора раза в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В Ростовской области из-за инфляции подорожала даже лапша быстрого приготовления. Теперь ее сложнее отнести к продуктам, подходящим по карману почти всем гражданам. Например, «Роллтон» в Ростовской области за год подорожал на 71%, а его главный конкурент «Доширак» — на 63%.
Вместе с тем значительней всего поднялся в цене «Анаком» — на 83%. Лапша «Биг ланч» стала дороже на 61%, а лапша от бренда BigBon увеличилась в стоимости на 35%.
Ранее сообщалось, что кофе популярных брендов подорожал в Ростовской области в 1,5 раза.