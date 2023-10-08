«Анаком» и «Доширак» подорожали в полтора раза в Ростовской области

В Ростовской области из-за инфляции подорожала даже лапша быстрого приготовления. Теперь ее сложнее отнести к продуктам, подходящим по карману почти всем гражданам. Например, «Роллтон» в Ростовской области за год подорожал на 71%, а его главный конкурент «Доширак» — на 63%.