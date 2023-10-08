Экономист спрогнозировала резкий рост цен на фастфуд в Ростове

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Напомним, ФНС с 1 октября вдвое повысила ставку НДС на фастфуд с 10% до 20%.
«НДС однозначно вызовет рост конечной стоимости фастфуда, потому что сохранение старых цен невыгодно для производителя», — предполагает эксперт.
Анастасия Миронова поясняет, что при росте цен спрос практически не изменяется только на товары первой необходимости.
«Фастфуд к этой категории не относится. Думаю, часть людей сократит походы в рестораны быстрого питания, потому что домашняя еда дешевле. От фастфуда не откажутся, разве что те, для кого это единственный источник питания», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что бургеры во «Вкусно — и точка» подорожали на 10% в Ростове.