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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Экономист: ростовчане массово перестанут покупать бургеры из-за увеличения НДС

Экономист спрогнозировала резкий рост цен на фастфуд в Ростове

8 октября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Экономист: ростовчане массово перестанут покупать бургеры из-за увеличения НДС
Корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского экономиста Анастасии Миронов, как изменится спрос на гамбургеры у ростовчан, после увеличения ставки НДС.

Напомним, ФНС с 1 октября вдвое повысила ставку НДС на фастфуд с 10% до 20%.

«НДС однозначно вызовет рост конечной стоимости фастфуда, потому что сохранение старых цен невыгодно для производителя», — предполагает эксперт.

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Анастасия Миронова поясняет, что при росте цен спрос практически не изменяется только на товары первой необходимости.

«Фастфуд к этой категории не относится. Думаю, часть людей сократит походы в рестораны быстрого питания, потому что домашняя еда дешевле. От фастфуда не откажутся, разве что те, для кого это единственный источник питания», — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что бургеры во «Вкусно — и точка» подорожали на 10% в Ростове.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростовская область#Еда
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