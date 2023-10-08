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Житель Клина приехал в Ростов, чтобы спасти выброшенного замученного львенка

Истощенного львенка спасли из Ростова-на-Дону

8 октября 2023, 07:34
Фото: Pxhere.com
Житель Клина приехал в Ростов, чтобы спасти выброшенного замученного львенка
Житель Клина приехал в Ростов, чтобы спасти выброшенного замученного львенка, рассказали местные СМИ.

Житель города Клин Виктор Агафонов спас замученного львенка из Ростова-на-Дону. Мужчина владеет парком львов «Земля прайда». С ним связалась местная жительница и сообщила, что увидела объявление из Ростова о продаже измученного и истощенного львенка.

Агафонов предположил, что от животного избавились за ненужностью. Вероятно, ранее с ним делали фото или использовали в цирке.

«У него испуганные глаза, очевидно, что над ним издевались. А также искривлен позвоночник и проблемы с задними лапами. Он беспокойный, возможно, его постоянно мучают боли», — рассказал Виктор в своих социальных сетях.

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Агафонов забрал львенка из Ростова-на-Дону и отвез в Подмосковье. Там он впервые поел мясо — жизненно важный для животного источник белка. Сейчас животному оказывается помощь специалистов.

Ранее в Ростовскую область завезли уникальных рыжих и серых кенгуру.

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