Истощенного львенка спасли из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Житель города Клин Виктор Агафонов спас замученного львенка из Ростова-на-Дону. Мужчина владеет парком львов «Земля прайда». С ним связалась местная жительница и сообщила, что увидела объявление из Ростова о продаже измученного и истощенного львенка.
Агафонов предположил, что от животного избавились за ненужностью. Вероятно, ранее с ним делали фото или использовали в цирке.
«У него испуганные глаза, очевидно, что над ним издевались. А также искривлен позвоночник и проблемы с задними лапами. Он беспокойный, возможно, его постоянно мучают боли», — рассказал Виктор в своих социальных сетях.
Агафонов забрал львенка из Ростова-на-Дону и отвез в Подмосковье. Там он впервые поел мясо — жизненно важный для животного источник белка. Сейчас животному оказывается помощь специалистов.
Ранее в Ростовскую область завезли уникальных рыжих и серых кенгуру.