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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Главные новости Ростовской области со 2 по 8 октября

Итоги недели: шаманы защищают Ростов от угроз, а на рынке ловят мигрантов-уклонистов

8 октября 2023, 15:25
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области со 2 по 8 октября
В Ростове после рейда на рынке «Темерник» в военкоматы доставили 20 человек, тем временем шаманы накрыли Ростов защитой от несчастий и посторонних вмешательств, а в регионе готовятся к старту отопительного сезона.

С рынка в военкомат

СМИ пишут, что после рейдов на оптовом рынке «Темерник» в Ростове в военкоматы доставили 20 человек.

Изначально силовики искали там нелегальных мигрантов, они проверили более 500 человек. 18 из них находились в России незаконно и будут выдворены на родину. Еще 20 имели российское гражданство, однако на воинский учет почему-то до сих пор не встали.

Уточняется, что в военкомат их доставили, чтобы исправить это упущение.

После рейдов на рынке «Темерник» в Ростове в военкоматы доставили 20 человек
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Шаманы на защите Ростова

Представитель верховного шамана РФ Алена Муравьева заявила журналистам, что шаманы юга России регулярно проводят обряды для защиты Ростова-на-Дону и других приграничных территорий. Для этого они регулярно входят в транс и таким образом защищают город от негативных воздействий, а также поддерживают военнослужащих.

«Мы усиленно работаем, закрываем от угроз наши города, которые находятся вблизи границы. Работаем, чтобы было меньше жертв, чтобы наши ребята, мужья и братья, возвращались домой», — рассказала Муравьева.

Она добавила, что также шаманы проводят ритуалы, чтобы объединить жителей Украины и России для скорейшего завершения военного конфликта.

По словам верховного шамана ЮФО, магическая защита сейчас распространяется на Ростов-на-Дону, Сочи и Анапу. Также шаманы утверждают, что в своих ритуалах никогда не желают ничего плохого украинскому народу, а, наоборот, хотят, чтобы боевые действия поскорее закончились.

Шаманы накрыли Ростов защитой от несчастий и посторонних вмешательств
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Отопительный сезон

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что отопительный сезон в городе начнется 16 октября. С 9 октября отопление будут включать по заявкам руководителей в детских садах, школах, больницах и в социальных учреждениях.

Некоторые жители Таганрога скорому включению отопления не обрадовались, так как переживают из-за подорожание коммунальных услуг. Однако прогнозы погоды предупреждают о продолжающемся похолодании. Со следующей недели во всей регионе ожидаются ливни, сильный ветер и даже заморозки до -5 градусов.

Другие муниципалитеты Ростовской области о начале отопительного сезона пока не информировали. Однако, вероятно, отопление там начнут включать в те же даты, что и в Таганроге.

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