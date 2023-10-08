Из-за непогоды жители Ростовской области остались без электричества и воды

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
С минувшей ночи в Ростовской области бушует ураганный ветер. Также местами прошел сильный дождь. Непогода стала причиной поваленных деревьев и дорожных знаков в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске и некоторых других городах региона. От упавших веток и деревьев пострадали и несколько машин.
Из-за порывов ветра произошли и порывы наружных электросетей. Электричество пропало у жителей Таганрога, Зернограда и других муниципалитетов. В Зернограде ко всему прочему сообщают и об отключении водоснабжения.
Экстренные и коммунальные службы сейчас занимаются устранением последствий непогоды.
Жителей Ростовской области просят быть осторожнее, учитывая погодные условия.
Ранее появились кадры последствий сильного ветра в Ростове в ночь на субботу.