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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

В Ростовской области с минувшей ночи бушует сильный ветер, а также идет дождь

Из-за непогоды жители Ростовской области остались без электричества и воды

8 октября 2023, 08:35
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
В Ростовской области с минувшей ночи бушует сильный ветер, а также идет дождь
В Ростовской области с минувшей ночи бушует сильный ветер, а также идет дождь, из-за непогоды повалены деревья, местами отсутствует свет и вода, о последствиях стихии в социальных сетях рассказывают местные жители.

С минувшей ночи в Ростовской области бушует ураганный ветер. Также местами прошел сильный дождь. Непогода стала причиной поваленных деревьев и дорожных знаков в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске и некоторых других городах региона. От упавших веток и деревьев пострадали и несколько машин.

Последствия непогоды в ТаганрогеПоследствия непогоды в Таганроге
Последствия непогоды в ТаганрогеПоследствия непогоды в Таганроге
Последствия непогоды в ТаганрогеПоследствия непогоды в Таганроге
Последствия непогоды в ТаганрогеПоследствия непогоды в Таганроге
Последствия непогоды в Таганроге
Фото: Telegram-канал сити-менеджера Таганрога Андрея Фатеева

Из-за порывов ветра произошли и порывы наружных электросетей. Электричество пропало у жителей Таганрога, Зернограда и других муниципалитетов. В Зернограде ко всему прочему сообщают и об отключении водоснабжения.

Последствия непогоды в НовочеркасскеПоследствия непогоды в Новочеркасске
Последствия непогоды в Новочеркасске
Фото: Telegram-канал "Новочеркасск сегодня"

Экстренные и коммунальные службы сейчас занимаются устранением последствий непогоды.

Жителей Ростовской области просят быть осторожнее, учитывая погодные условия.

Ранее появились кадры последствий сильного ветра в Ростове в ночь на субботу.

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