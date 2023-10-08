Из-за непогоды жители Ростовской области остались без электричества и воды

С минувшей ночи в Ростовской области бушует ураганный ветер. Также местами прошел сильный дождь. Непогода стала причиной поваленных деревьев и дорожных знаков в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске и некоторых других городах региона. От упавших веток и деревьев пострадали и несколько машин.