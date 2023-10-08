Кота-баюна продают в Ростовской области за 2,3 миллиона рублей

Житель села Троицкое в Ростовской области выставил на продажу своего кота. Кот Баюн черного цвета продается за 2,3 миллиона рублей. Продавец обосновал столь высокую цену особыми талантами животного. Например, кот умеет делать массаж. «Убаюкает вас в любое время года и согреет!», — уверяет владелец кота.