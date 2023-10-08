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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

В Ростовской области местный житель за 2,3 миллиона рублей продает кота

Кота-баюна продают в Ростовской области за 2,3 миллиона рублей

8 октября 2023, 08:36
Фото: pxhere.com
В Ростовской области местный житель за 2,3 миллиона рублей продает кота
В Ростовской области местный житель за 2,3 миллиона рублей продает кота, объявление он разместил на сайте бесплатных объявлений.

Житель села Троицкое в Ростовской области выставил на продажу своего кота. Кот Баюн черного цвета продается за 2,3 миллиона рублей. Продавец обосновал столь высокую цену особыми талантами животного. Например, кот умеет делать массаж. «Убаюкает вас в любое время года и согреет!», — уверяет владелец кота.

Известно также, что Баюн ест курицу, говядину и индейку, а также прекрасно ловит мышей.

Кот БаюнКот Баюн
Кот Баюн
Фото: Авито

Продавец просит заплатить за кота только наличными, в обмен он ничего просит не предлагать. Однако готов на небольшой торг.

Ранее козы с полутораметровыми ушами появились в ростовском зоопарке.

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#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Животные в Ростовской области#RostovGazeta
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