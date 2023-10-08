Кота-баюна продают в Ростовской области за 2,3 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Житель села Троицкое в Ростовской области выставил на продажу своего кота. Кот Баюн черного цвета продается за 2,3 миллиона рублей. Продавец обосновал столь высокую цену особыми талантами животного. Например, кот умеет делать массаж. «Убаюкает вас в любое время года и согреет!», — уверяет владелец кота.
Известно также, что Баюн ест курицу, говядину и индейку, а также прекрасно ловит мышей.
Продавец просит заплатить за кота только наличными, в обмен он ничего просит не предлагать. Однако готов на небольшой торг.
Ранее козы с полутораметровыми ушами появились в ростовском зоопарке.