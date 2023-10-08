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Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Непогода стала причиной перебоев в электроснабжении в Ростовской области

Крупные города Ростовской области остались без света из-за шторма 8 октября

8 октября 2023, 17:14
Фото: 1MI
Непогода стала причиной перебоев в электроснабжении в Ростовской области
Непогода стала причиной перебоев в электроснабжении в Ростовской области, сообщили «Россети-Юг».

Ураганный ветер в Ростовской области стал причиной обрывов линий электропередач. Из-за этого на перебои с электроснабжением пожаловались жители сразу нескольких населенных пунктов региона, например, Таганрога, Зернограда и Гуково.

В «Россети» заявили, что в устранении последствий непогоды в Ростовской области задействовали 87 бригад из 289 энергетиков и 121 единицы техники. Специалисты вынуждены работать в условиях продолжающегося ливня и сильного ветра.

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Жителей Ростовской области просят быть осторожными. В частности, специалисты напомнили, что к оборванным проводам ЛЭП запрещено приближаться ближе, чем на восемь метров. При обнаружении аварии на линиях электропередач необходимо сразу же связаться с энергетиками.

Напомним, ураганный ветер также повалил в Ростовской области аварийные деревья и дорожные знаки. Также в некоторых населенных пунктах местные жители остались не только без электричества, но и без водоснабжения.

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