Крупные города Ростовской области остались без света из-за шторма 8 октября

Жителей Ростовской области просят быть осторожными. В частности, специалисты напомнили, что к оборванным проводам ЛЭП запрещено приближаться ближе, чем на восемь метров. При обнаружении аварии на линиях электропередач необходимо сразу же связаться с энергетиками.