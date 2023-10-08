Крупные города Ростовской области остались без света из-за шторма 8 октября

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Ураганный ветер в Ростовской области стал причиной обрывов линий электропередач. Из-за этого на перебои с электроснабжением пожаловались жители сразу нескольких населенных пунктов региона, например, Таганрога, Зернограда и Гуково.
В «Россети» заявили, что в устранении последствий непогоды в Ростовской области задействовали 87 бригад из 289 энергетиков и 121 единицы техники. Специалисты вынуждены работать в условиях продолжающегося ливня и сильного ветра.
Жителей Ростовской области просят быть осторожными. В частности, специалисты напомнили, что к оборванным проводам ЛЭП запрещено приближаться ближе, чем на восемь метров. При обнаружении аварии на линиях электропередач необходимо сразу же связаться с энергетиками.
Напомним, ураганный ветер также повалил в Ростовской области аварийные деревья и дорожные знаки. Также в некоторых населенных пунктах местные жители остались не только без электричества, но и без водоснабжения.