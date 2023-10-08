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Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Легендарный ростовский актер Михаил Бушнов

Легендарный ростовский актер Михаил Бушнов

8 октября 2023, 16:01
Фото: rostovteatr.ru
Легендарный ростовский актер Михаил Бушнов

Краевед Багдыков рассказал о легендарном ростовском актере Михаиле Бушнове

Жизнь Михаила Ильича Бушнова была тесно связана с нашим городом. Родился он в Ростове в 1923 году. Прошел Великую Отечественную войну. В период военных действий участвовал в прорыве Миус-фронта, оборонительных операциях на Матвеевом Кургане, взятии Мелитополя, штурме Перекопа, взятии Севастополя.

Окончание войны встретил в Румынии. После войны Бушнов окончил театральное училище имени Щукина. С 1962 года Михаил Ильич Бушнов работал в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького.

Михаил Ильич за свою жизнь был награжден множеством медалей и орденов. Он является Почетным гражданином города Ростова-на-Дону, Почетным гражданином Ростовской области. Народный артист РСФСР. Но главное − его обожали зрители. Не любить Бушнова было нельзя. Михаил Ильич был прост в общении, всегда доброжелателен. Он был прекрасный рассказчик. Слушать его байки можно было часами. Мне посчастливилось общаться лично с этим человеком.

Особо запомнились встречи с легендарным актером в Музее русско-армянской дружбы, который располагается на площади Свободы в Ростове, в Нахичевани. Бушнов был частым и уважаемым гостем этого музея.

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Помню, как он приходил на персональную выставку известных ростовских художников Курманаевских, на другие мероприятия, проходившие в музее, в том числе на встречу Старого Нового года.

Подобные вечера − добрая традиция Музея русско-армянской дружбы. Мне запомнилось, с какой любовью говорил Бушнов о Ростове и Нахичевани, о своей поездке в Армению и встречах с армянской интеллигенцией.

Подобные вечера − добрая традиция Музея русско-армянской дружбы. Подобные вечера − добрая традиция Музея русско-армянской дружбы.
Подобные вечера − добрая традиция Музея русско-армянской дружбы.
Фото: Виктория Добрицкая / vk.com/museum_rad

Бушнов всегда выглядел бодрым, веселым и жизнерадостным. Он говорил, что ему важна зрительская любовь, что именно она его питает и дает силы жить. Его любили не только как актера и мастера перевоплощений, но прежде всего как человека, который уважает и любит своего зрителя. Это правда. У Бушнова не было звездной болезни. По крайней мере, общаясь с легендарным актером, я не чувствовал никогда этой самой болезни. Более того, Михаил Ильич говорил, что поклонники для актера − это всё. Это и его радость, и его достижение.

Кстати, Бушнов дружил со многими известными советскими актерами. Это и Ролан Быков, и Михаил Ульянов, и другие.

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Но Михаил Ильич и сам воспитал целую плеяду ярких и выдающихся актеров. Я помню, как рассказывал Бушнов о том времени, когда он преподавал в Ростовском училище искусств. Он вел там актерский курс. Тогда уже он выделял молодого парня, ставшего впоследствии известным актером, Александра Кайдановского.

Как я уже упоминал, Михаил Ильич Бушнов был великолепным рассказчиком. Незабываема его история о том, как он играл Ленина в Новочеркасске. Гримировался Бушнов в Ростове, затем садился в машину и его везли на спектакль. Однажды машину, в которой ехал Бушнов, остановил гаишник. Когда милиционер поинтересовался у водителя, кого он везет, тот ответил, что Ленина. Понятно, что гаишник не поверил водителю. Но каково же было удивление гаишника, когда из машины действительно вышел Ленин и поздоровался с ним.

Помню, с какой любовью говорил Михаил Ильич о Нахичевани. Он даже в шутку говорил, что, общаясь с донскими армянами, сам стал немного нахичеванским армянином. Почему? Потому как в Ростове иначе нельзя. Здесь все связаны друг с другом, живя одной большой и дружной семьей.

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Сложно перечислить все роли, которые за свою жизнь сыграл Михаил Ильич Бушнов. Он снимался и в кино. Это такие фильмы, как «Непредвиденные визиты», «Ростов-папа», «Оперативный псевдоним», «Атаман» и другие.

Еще 23 мая 2014 года зрители могли видеть его на сцене театра имени М. Горького в постановке известного ростовского режиссера, ныне покойного, Николая Сорокина «В тени виноградника», где он блистательно играл одну из главных ролей. А 12 июня Михаила Ильича Бушнова не стало.

А 12 июня Михаила Ильича Бушнова не стало.А 12 июня Михаила Ильича Бушнова не стало.
А 12 июня Михаила Ильича Бушнова не стало.
Фото: Липунов Г.А./Добросовестное использование/wikimedia.org

Но светлое имя этого великого актера навсегда останется в истории Ростова.

Для меня Бушнов всегда будет ярким примером настоящего гражданина, патриота России. Я рад, что в нашем городе жил этот замечательный человек. Счастлив, что имел возможность общаться с ним.

Георгий Багдыков

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