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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:34

В Ростовской области мошенники используют новую схему обмана по номеру телефона

Мошенники в Ростовской области придумали новую схему обмана по номеру телефона

8 октября 2023, 11:32
Фото: pxhere.com
В Ростовской области мошенники используют новую схему обмана по номеру телефона
В Ростовской области мошенники используют новую схему обмана по номеру телефона, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана. Они звонят гражданам, представляясь сотрудниками мобильного оператора. Затем злоумышленники предлагают продлить якобы истекающий договор на номер телефона.

Юрист Иван Соловьев заявил «Прайму», что никакого соглашения с мобильными операторами о сроке пользования номером телефона никогда не существовало. Однако мошенники давят на граждан перечислением мнимых технических деталей и тонкостей.

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Если жертва соглашается, злоумышленники высылают ей ссылку на номер телефона «для завершения дистанционной подписи пользовательского соглашения». Однако на деле мошенники просто получают таким образом доступ к данным человека на сайте государственных услуг. Также иногда они просят клиентов внести небольшую сумму на счет телефона с банковской карты. В результате таких действий денег на счете у жертвы больше не остается.

Ранее сообщалось, что кибердружину создадут в Ростовской области для защиты жителей от мошенников.

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