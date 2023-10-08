Мошенники в Ростовской области придумали новую схему обмана по номеру телефона

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана. Они звонят гражданам, представляясь сотрудниками мобильного оператора. Затем злоумышленники предлагают продлить якобы истекающий договор на номер телефона.
Юрист Иван Соловьев заявил «Прайму», что никакого соглашения с мобильными операторами о сроке пользования номером телефона никогда не существовало. Однако мошенники давят на граждан перечислением мнимых технических деталей и тонкостей.
Если жертва соглашается, злоумышленники высылают ей ссылку на номер телефона «для завершения дистанционной подписи пользовательского соглашения». Однако на деле мошенники просто получают таким образом доступ к данным человека на сайте государственных услуг. Также иногда они просят клиентов внести небольшую сумму на счет телефона с банковской карты. В результате таких действий денег на счете у жертвы больше не остается.
Ранее сообщалось, что кибердружину создадут в Ростовской области для защиты жителей от мошенников.