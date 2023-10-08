Мошенники в Ростовской области придумали новую схему обмана по номеру телефона

Если жертва соглашается, злоумышленники высылают ей ссылку на номер телефона «для завершения дистанционной подписи пользовательского соглашения». Однако на деле мошенники просто получают таким образом доступ к данным человека на сайте государственных услуг. Также иногда они просят клиентов внести небольшую сумму на счет телефона с банковской карты. В результате таких действий денег на счете у жертвы больше не остается.