От Перми до Бреста. Пермяк Николай Шуваев доехал до Атлантики на велосипеде

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Пермяк Николай Шуваев стал участником самого культового в мире бревета (велозабега на длинные дистанции) Париж–Брест–Париж (ПБП) и проехал 1224 км по Франции на велосипеде за 88 часов. Николай рассказал порталу Properm.ru, как он увлекся велоспортом, какие препятствия преодолел, чтобы стать участником велопробега, о четырехчасовом сне и международном сообществе любителей бреветов.
— На данный момент я программист, до 2020 года работал инженером-аэродинамиком и преподавал в ПГНИУ. Велосипедами увлекся семь лет назад, когда мне было 30. Купил модернизированный «старт-шоссе», стал ездить на нем время от времени на работу. Но постепенно перешел на поездки каждый день, включая зиму и любую непогоду: ливни, минус 30 градусов и тому подобное.
Когда началась пандемия, моя семья уехала к родителям, и по выходным я ездил к ним на велосипеде, ведь машины тогда были «запрещены». В итоге к началу лета 2021 года я перестал замечать дистанции до сотни километров и очень хотел попробовать более длинные. К тому времени я знал, что в Перми есть клуб веломарафонцев. Пришел к ним и заявился на бревет 200 км. Особенностями бревета является то, что нужно отметиться на контрольных точках и уложиться за отведенное время. Попробовал — и успешно его преодолел, понравилось. С 2021-го по 2023-й я уже целенаправленно готовился к сезонам и не пропускал почти ни одного заезда. До настоящего времени проехал уже порядка 8,5 тыс. км «под запись». До ПБП самой длинной дистанцией для меня была 1 тыс. км в Набережные Челны и обратно.
О ПБП услышал во время первого заезда в клубе, и тогда мне казалось, что такую форму набрать нереально, а проехавшие воспринимались не иначе как «ненормальные». Но мои дистанции потихоньку увеличивались, проблемы все преодолевались, и вопрос об участии в ПБП встал уже вполне серьезно.
Основной проблемой являлась, безусловно, продолжающаяся СВО и связанные с ней риски — возможные запреты на поездки с обеих сторон, сложность финансового планирования, отсутствие прямых рейсов, высокая стоимость валюты.
К началу лета выполнил все требования к участию в заезде, подался на визу в посольство Франции, получил отказ из-за «недостатка средств», расстроился, хотелось бросить всё. Но времени еще немного оставалось, поэтому решил продолжать попытки: собрал немного денег по знакомым, получил премию на работе и вознаграждение по гранту и подал документы еще раз. Ответ пришел за неделю до вылета, на этот раз положительный, пришлось в спешке собираться. С прохождением границ проблем не было, мы летели в Париж через Ереван, туда и обратно. Из Перми ездили двое: я и Константин Макаров (он уже второй раз на ПБП).
Это была моя первая поездка за границу. Поэтому и впечатлений множество.
Сам веломарафон поражает, прежде всего, массовостью — 8 тыс. зарегистрированных участников, старты каждые 15 минут по 300 человек, в любое время дня и ночи рядом с тобой или минимум на горизонте есть другой участник.
На преодоление дистанции отводилось 90 часов, то есть нужна была чуть меньшая средняя скорость, чем обычно требуется на дистанциях, поэтому я рассчитывал на чуть большие перерывы на сон. Но дистанция проходила по северу Франции (конечная точка Брест, на берегу Атлантики), а там много холмов и затяжных подъемов, а в районе Бреста и вообще небольшой горный перевал, и мне приходилось нелегко.
В итоге на сон оставалось порядка четырех часов в сутки.
После прохождения половины дистанции и разворота обратно на Париж двигаться стало существенно легче, прежде всего психологически, и я сам не заметил, как уже вкатывался в финишные ворота. В итоге дистанцию я преодолел за 88,5 часов и получил столь желанную медальку.
Природа на севере Франции очень похожа на нашу — много холмов и лесов, правда, лиственных, удивляет полное отсутствие комаров, мошек и других зловредных насекомых. Каждая деревенька и малый город как музейные экспонаты — всё очень ухоженно, много арт-объектов. Радостные жители при виде участников аплодируют, подбадривают, дети просят «дать пять», кричат, некоторые выезжают на своих велосипедах и пытаются удержаться в потоке. В городках проходят мини-концерты и гуляния, многие выходят на дорогу в качестве волонтеров, раздают бесплатно воду, соки, фрукты, сладости, кофе, жарят сосиски. В малых городах множество старинных каменных домов, красивые церкви, искусственные запруды и мини-водопады, возле деревень пасутся лошади и коровы (молочная продукция во Франции на хорошем уровне).
Всю дистанцию я ехал один, без группы — одному можно ехать в подходящем тебе темпе, с другими рандоннерами я общался лишь время от времени, если их темп на каком-то участке был близок к моему.
Во время поездки пообщался с филиппинцем, итальянцем, индийцем, двумя британцами, россиянином, немного с американцем, украинцем, сербом, немцем, несколькими организаторами, полицейскими, местными жителями, волонтерами и продавцами в магазинах и кафе, релокантами из Казахстана. Первая реакция обычно удивление (из разряда «как ты сюда попал?», «ты прямо живешь в России, не переселенец?»), но никакой агрессии нет и в помине, все расценивают тебя как отдельную личность, быстро переходят на доброжелательную бытовую беседу. Это всё вселяет не просто надежду, а уверенность в нормализации отношений, по крайней мере на уровне обычных людей, как только «неспокойные времена» закончатся. Будем ждать…