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Published Сегодня, 06:58

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Ростовские учителя чаще всего воспринимают свой труд как непристижный

Почти половина учителей в Ростове считают свою профессию непрестижной

8 октября 2023, 06:58
Фото: 1MI
Ростовские учителя чаще всего воспринимают свой труд как непристижный
Появились результаты исследования об отношении учителей к своей профессии в Ростовской области, опрос проводился ко Дню учителя ростовским вузом.

При этом 40% учителей из Ростова воспринимает свой труд как непристижный. По словам доцента Института социологии и регионоведения ЮФУ Оксаны Посуховой, большинство педагогов считают, что престиж их профессии за последние пять лет не претерпел каких-либо изменений.

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Немного лучше отношение к профессии учителя в Москве, но и там педагоги жалуются на излишнюю нагрузку. При этом школьные учителя не хотят в основной своей массе покидать свои рабочие места.

Ранее стало известно, что в Ростовской области растет конкуренция на должность преподавателя. Так, в октябре на рынке труда на одну вакансию пришлось 8,4 резюме. При том, что в середине июля этот показатель составлял только 6,4.

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