Почти половина учителей в Ростове считают свою профессию непрестижной

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
При этом 40% учителей из Ростова воспринимает свой труд как непристижный. По словам доцента Института социологии и регионоведения ЮФУ Оксаны Посуховой, большинство педагогов считают, что престиж их профессии за последние пять лет не претерпел каких-либо изменений.
Немного лучше отношение к профессии учителя в Москве, но и там педагоги жалуются на излишнюю нагрузку. При этом школьные учителя не хотят в основной своей массе покидать свои рабочие места.
Ранее стало известно, что в Ростовской области растет конкуренция на должность преподавателя. Так, в октябре на рынке труда на одну вакансию пришлось 8,4 резюме. При том, что в середине июля этот показатель составлял только 6,4.