Под Ростовом рыбак выловил в Дону гигантского белого амура

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Рыба была поймана недалеко от станицы Старочеркасской — в 35 километрах от донской столицы. Мужчина, поймавший рыбу, выложил фото с уловом в соцсетях.
Судя по фотографии, выловленный белый амур в длину достигает не меньше одного метра. Рыбак при этом сидит в лодке.
Стоит отметить, что самые крупные особи белого амура достигают 150 сантиметров и весят около 50 килограмм. При этом средний вес этой рыбы составляет 7-8 килограмм.
Ранее стало известно, что в Азовском море было выловлено 350 тонн камбалы. Это оказалось на 80 тонн больше, чем в Черном море.