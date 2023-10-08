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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Под Ростовом рыбак выловил в Дону 15-килограммового белого амура

Под Ростовом рыбак выловил в Дону гигантского белого амура

8 октября 2023, 06:26
Фото: 1MI
Под Ростовом рыбак выловил в Дону 15-килограммового белого амура
Житель Ростовской области выловил в Дону белого амура весом в 15 килограмм, сообщается в популярном городском паблике.

Рыба была поймана недалеко от станицы Старочеркасской — в 35 километрах от донской столицы. Мужчина, поймавший рыбу, выложил фото с уловом в соцсетях.

Судя по фотографии, выловленный белый амур в длину достигает не меньше одного метра. Рыбак при этом сидит в лодке.

Под Ростовом рыбак выловил в Дону 15-килограммового белого амураПод Ростовом рыбак выловил в Дону 15-килограммового белого амура
Под Ростовом рыбак выловил в Дону 15-килограммового белого амура
Фото: Это Ростов
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Стоит отметить, что самые крупные особи белого амура достигают 150 сантиметров и весят около 50 килограмм. При этом средний вес этой рыбы составляет 7-8 килограмм.

Ранее стало известно, что в Азовском море было выловлено 350 тонн камбалы. Это оказалось на 80 тонн больше, чем в Черном море.

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