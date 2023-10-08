Появились кадры последствий сильного ветра в Ростове в ночь на субботу

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Ветер бушевал в донской столице всю ночь. Из-за его порыва подломился мощный ствол дерева.
Дерево упало на тротуар. Хорошо, что в это время там не оказалось прохожих. Оно обрушилось недалеко от ТРЦ «Плаза». Пока об остальных последствиях сильного ветра в городе ничего не известно.
Ранее синоптики предупреждали ветреной погоде на выходных в Ростове. При этом в городе похолодает до +17 градусов. В понедельник столбики термометров и вовсе опустятся до +10 градусов.