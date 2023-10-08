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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Появились кадры последствий сильного ветра в Ростове

Появились кадры последствий сильного ветра в Ростове в ночь на субботу

8 октября 2023, 05:57
Фото: 1MI
Появились кадры последствий сильного ветра в Ростове
Сильный ветер повалил дерево на проспекте Коммунистическом в Ростове, сообщают очевидцы в местном паблике в соцсетях.

Ветер бушевал в донской столице всю ночь. Из-за его порыва подломился мощный ствол дерева.

Появились кадры последствий сильного ветра в РостовеПоявились кадры последствий сильного ветра в Ростове
Появились кадры последствий сильного ветра в Ростове
Фото: Это Ростов
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Дерево упало на тротуар. Хорошо, что в это время там не оказалось прохожих. Оно обрушилось недалеко от ТРЦ «Плаза». Пока об остальных последствиях сильного ветра в городе ничего не известно.

Ранее синоптики предупреждали ветреной погоде на выходных в Ростове. При этом в городе похолодает до +17 градусов. В понедельник столбики термометров и вовсе опустятся до +10 градусов.

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