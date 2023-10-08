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Два ДТП с участием фур спровоцировали пробку на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Появились подробности ДТП, из-за которого возникла пробка в Ростовской области на М-4

8 октября 2023, 14:40
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Два ДТП с участием фур спровоцировали пробку на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Появились подробности ДТП, из-за которого возникла пробка в Ростовской области

Два ДТП спровоцировали пробку в несколько километров на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в ГИБДД.

Сегодня днем два серьезных ДТП спровоцировали пробку на М-4 «Дон» в районе Каменска. Дорожный затор не рассосался даже спустя несколько часов. Участок трассы длиной в шесть километров до сих пор стоит в пробке.

Одна из аварий, по вине которой образовался затор, случилась на 941-м километре М-4 «Дон». Там водитель Ford Focus не справился с управлением и вылетел в кювет. Удар транспортного средства был настолько сильным, что оно превратилось в груду металла. Сам водитель скончался на месте, двое его пассажиров госпитализированы.

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Второе ДТП произошло с участием грузовика DAF. Его водитель также не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой фурой DAF. Та в свою очередь влетела в металлический барьер на трассе. Осколки от этого столкновения повредили ехавший рядом автомобиль Hyundai. Никто из водителей чудом не пострадал.

Напомним, сама пробка протянулась от Старостаничного поселка до хутора Верхнеговейный в обоих направлениях. Временно был ограничен выезд на трассу и из Каменска.

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