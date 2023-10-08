Появились подробности ДТП, из-за которого возникла пробка в Ростовской области на М-4

Второе ДТП произошло с участием грузовика DAF. Его водитель также не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой фурой DAF. Та в свою очередь влетела в металлический барьер на трассе. Осколки от этого столкновения повредили ехавший рядом автомобиль Hyundai. Никто из водителей чудом не пострадал.