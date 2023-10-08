Появилось видео с места массовой аварии военных машин и фуры под Самбеком

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
Массовое ДТП произошло в Ростовской области в районе села Самбек. Там несколько военных машин пытались на мокрой трассе обогнать фуру. Однако при перестроении машины занесло. Грузовик попытался уйти от столкновения и влетел в барьерное ограждение.
На кадрах с места событий видно, что часть дороги занята военными машинами, движение по трассе затруднено. Также можно заметить значительные повреждения фуры.
В ГИБДД обстоятельства аварии пока никак не комментировали. Информация о происшествии уточняется.
Напомним, сегодня две дорожные аварии спровоцировали пробку на М-4 в Ростовской области.