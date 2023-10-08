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Posted Сегодня, 19:52

Published Сегодня, 19:52

Modified Сегодня, 19:54

Updated Сегодня, 19:54

Появилось видео с места массовой аварии военных машин и фуры в Ростовской области

Появилось видео с места массовой аварии военных машин и фуры под Самбеком

8 октября 2023, 19:52
Фото: mil.ru/cc by 4.0
Появилось видео с места массовой аварии военных машин и фуры в Ростовской области
ДТП с участием военных машин и фуры произошло в районе села Самбек в Ростовской области, сообщают очевидцы.

Массовое ДТП произошло в Ростовской области в районе села Самбек. Там несколько военных машин пытались на мокрой трассе обогнать фуру. Однако при перестроении машины занесло. Грузовик попытался уйти от столкновения и влетел в барьерное ограждение.

На кадрах с места событий видно, что часть дороги занята военными машинами, движение по трассе затруднено. Также можно заметить значительные повреждения фуры.

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Появилось видео с места массовой аварии военных машин и фуры в Ростовской области
Видео: Павел Подгорный / ВК «Таганрогское ДПС»

В ГИБДД обстоятельства аварии пока никак не комментировали. Информация о происшествии уточняется.

Напомним, сегодня две дорожные аварии спровоцировали пробку на М-4 в Ростовской области.

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