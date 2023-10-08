Пробка в 6 километров образовалась в Ростовской области из-за оторвавшегося прицепа

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Дорожный затор в несколько километров образовался недалеко от Каменска на трассе М-4 «Дон». Проехать проблематично от Старостаничного поселка до хутора Верхнеговейный в обоих направлениях. Водители сообщают, что причиной пробки стали два ДТП.
Газета «Пик» пишет, что на 933-ем километре трассы у грузовика Daf во время движения оторвался прицеп. Покатившийся кузов столкнулся с прицепом, перевозившим зерно. После мощного удара грузовик перевернулся, а зерно рассыпалось на проезжую часть.
Из-за ликвидации последствий ДТП выезд на трассу перекрыт и из самого Каменска. Сообщается, что пострадавших в результате аварии нет.
В ГИБДД пока обстоятельства происшествия не комментировали. Информация уточняется.
Ранее массовая авария с тремя грузовиками произошла в Ростовской области.