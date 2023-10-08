Пробка в 6 километров образовалась в Ростовской области из-за оторвавшегося прицепа

Дорожный затор в несколько километров образовался недалеко от Каменска на трассе М-4 «Дон». Проехать проблематично от Старостаничного поселка до хутора Верхнеговейный в обоих направлениях. Водители сообщают, что причиной пробки стали два ДТП.