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Пробка образовалась в районе Каменска в Ростовской области из-за ДТП

Пробка в 6 километров образовалась в Ростовской области из-за оторвавшегося прицепа

8 октября 2023, 10:31
Фото: 1MI
Пробка образовалась в районе Каменска в Ростовской области из-за ДТП

Пробка в 6 километров образовалась на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП

Пробка образовалась в районе Каменска в Ростовской области из-за ДТП, сообщают «Яндекс. Карты».

Дорожный затор в несколько километров образовался недалеко от Каменска на трассе М-4 «Дон». Проехать проблематично от Старостаничного поселка до хутора Верхнеговейный в обоих направлениях. Водители сообщают, что причиной пробки стали два ДТП.

Газета «Пик» пишет, что на 933-ем километре трассы у грузовика Daf во время движения оторвался прицеп. Покатившийся кузов столкнулся с прицепом, перевозившим зерно. После мощного удара грузовик перевернулся, а зерно рассыпалось на проезжую часть.

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Из-за ликвидации последствий ДТП выезд на трассу перекрыт и из самого Каменска. Сообщается, что пострадавших в результате аварии нет.

В ГИБДД пока обстоятельства происшествия не комментировали. Информация уточняется.

Ранее массовая авария с тремя грузовиками произошла в Ростовской области.

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#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#ДТП в Ростовской области#Происшествие в Ростовской области#Пробки в Ростовской области
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