«Пропускаем дебильные голы»: Карпин объяснил поражение от «Краснодара»

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Напомним, 7 октября в столице Кубани прошел футбольный матч между командами «Ростов» и «Краснодар». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
Карпин объяснил, почему его команда проиграла «Краснодару».
«Пропустили два гола. Один после аута. Не понятно. Между ног у всех пролетел. Второй — сами себе забили», — сказал Карпин в интервью.
При этом он назвал первый тайм идеальным, а второй — «хороший, но с шероховатостями». Пропущенные голу, по словам ростовского тренера, были «дебильными».