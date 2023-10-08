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Карпин объяснил поражение от «Краснодара»

«Пропускаем дебильные голы»: Карпин объяснил поражение от «Краснодара»

8 октября 2023, 05:44
Фото: 1MI
Карпин объяснил поражение от «Краснодара»
Итоги матча между футбольными клубами «Ростов» и «Краснодар» прокомментировал главный тренер ростовской команды Валерий Карпин, об этом сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 7 октября в столице Кубани прошел футбольный матч между командами «Ростов» и «Краснодар». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Карпин объяснил, почему его команда проиграла «Краснодару».

Тренер ФК «Ростов» Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Уралом»
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«Пропустили два гола. Один после аута. Не понятно. Между ног у всех пролетел. Второй — сами себе забили», — сказал Карпин в интервью.

При этом он назвал первый тайм идеальным, а второй — «хороший, но с шероховатостями». Пропущенные голу, по словам ростовского тренера, были «дебильными».

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