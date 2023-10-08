Проспект Сельмаш и Таганрогскую улицу затопило в Ростове 8 октября

В Ростове со вчерашней ночи идет мощный дождь. Он успел затопить уже несколько улиц в городе. В частности, под воду уходит проспект Сельмаш в районе парка Островского. Машины и автобусы с трудом передвигаются, пытаясь совладать с потоками воды.