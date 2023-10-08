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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Мощный ливень затапливает улицы в Ростове

Проспект Сельмаш и Таганрогскую улицу затопило в Ростове 8 октября

8 октября 2023, 13:18
Фото: 1MI
Мощный ливень затапливает улицы в Ростове
Мощный ливень затапливает улицы в Ростове, фото и видео последствий непогоды публикуют в социальных сетях местные жители.

В Ростове со вчерашней ночи идет мощный дождь. Он успел затопить уже несколько улиц в городе. В частности, под воду уходит проспект Сельмаш в районе парка Островского. Машины и автобусы с трудом передвигаются, пытаясь совладать с потоками воды.

Мощный ливень затапливает улицы в Ростове
Видео: Telegram-канал "Это Ростов!"

О таких же трудностях сообщают автомобилисты на улице Таганрогской. Вода хлещет через отбойники, затапливая улицу и тротуары.

Власти Ростова пока не сообщали о перекрытии движения в городе. Известно лишь, что в зависимости от интенсивности осадков ограничивать движение будут на улице Малиновского.

Напомним, из-за сильного ветра и дождя в Ростове также повалены деревья, заборы и дорожные знаки.

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