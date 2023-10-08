Проспект Сельмаш и Таганрогскую улицу затопило в Ростове 8 октября

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В Ростове со вчерашней ночи идет мощный дождь. Он успел затопить уже несколько улиц в городе. В частности, под воду уходит проспект Сельмаш в районе парка Островского. Машины и автобусы с трудом передвигаются, пытаясь совладать с потоками воды.
О таких же трудностях сообщают автомобилисты на улице Таганрогской. Вода хлещет через отбойники, затапливая улицу и тротуары.
Власти Ростова пока не сообщали о перекрытии движения в городе. Известно лишь, что в зависимости от интенсивности осадков ограничивать движение будут на улице Малиновского.
Напомним, из-за сильного ветра и дождя в Ростове также повалены деревья, заборы и дорожные знаки.