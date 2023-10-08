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Published Сегодня, 17:59

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Updated Сегодня, 18:01

Участок под застройку многоэтажками продают на Буденновском в Ростове

Рядом с цирком в центре Ростова может появиться очередная высотка

8 октября 2023, 17:59
Фото: 1MI
Участок под застройку многоэтажками продают на Буденновском в Ростове
Участок под застройку многоэтажками продают на улице Тельмана в Ростове за 140 миллионов рублей, соответствующее объявление появилось на сервисе бесплатных объявлений.

В центре Ростова выставили на продажу еще один участок земли. Он находится рядом с цирком, на пересечении Буденновского и Тельмана. Площадь участка составляет чуть больше 21 сотки. Купить его предлагают за 140 миллионов рублей.

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Построить на участке можно многоэтажку, офисное здание и бизнес-центр. Для этого продавцы даже подвели к участку электроснабжение и другие коммуникации.

Среди его плюсов они называют выгодное расположение и близость остановок, торговых центров и мест досуга.

Будет ли очередная высотка вписана в историческую застройку на Пушкинской, Тельмана и Буденновском, вызывает много вопросов.

Ранее краевед Георгий Багдыков рассказал, во что превращают Нахичевань в Ростове многоэтажки и другой новострой.

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