Рядом с цирком в центре Ростова может появиться очередная высотка

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
В центре Ростова выставили на продажу еще один участок земли. Он находится рядом с цирком, на пересечении Буденновского и Тельмана. Площадь участка составляет чуть больше 21 сотки. Купить его предлагают за 140 миллионов рублей.
Построить на участке можно многоэтажку, офисное здание и бизнес-центр. Для этого продавцы даже подвели к участку электроснабжение и другие коммуникации.
Среди его плюсов они называют выгодное расположение и близость остановок, торговых центров и мест досуга.
Будет ли очередная высотка вписана в историческую застройку на Пушкинской, Тельмана и Буденновском, вызывает много вопросов.
Ранее краевед Георгий Багдыков рассказал, во что превращают Нахичевань в Ростове многоэтажки и другой новострой.