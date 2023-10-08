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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Ростовской области сильные порывы ветра развернули сухогруз посреди реки Дон

Сильный ветер развернул сухогруз поперек реки Дон под Ростовом

8 октября 2023, 16:01
Фото: 1MI
В Ростовской области сильные порывы ветра развернули сухогруз посреди реки Дон
В Ростовской области сильные порывы ветра развернули сухогруз посреди реки Дон, видео происшествия прислал корреспонденту RostovGazeta местный житель.

Жители хутора Узяк под Азовом сообщили, что сильные порывы ветра сорвали с якоря сухогруз в реке Дон. Ветер буквально развернул судно посреди реки. Сухогруз долгое время пытался развернуться, так как перегородил собой реку. Ситуацию осложняло то, что поблизости находилось другое судно. Очевидцы сообщают, что один из сухогрузов порывами ветра чуть не вынесло на берег.

В Ростовской области сильные порывы ветра развернули сухогруз посреди реки Дон
Видео: 1MI

В МЧС ранее предупреждали, что из-за ураганного ветра в реке Дон возможен сгон воды. Он в свою очередь может спровоцировать паводки и подтопление территорий. Рыбакам в регионе не рекомендовали в период штормового предупреждения выходить на рыбалку.

Напомним, непогода в Ростовской области за последние сутки уже стала причиной обрывов линий электропередач, падения деревьев и дорожных знаков. RostovGazeta подробно рассказывала о последствиях стихии.

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