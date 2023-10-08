Сильный ветер развернул сухогруз поперек реки Дон под Ростовом

Жители хутора Узяк под Азовом сообщили, что сильные порывы ветра сорвали с якоря сухогруз в реке Дон. Ветер буквально развернул судно посреди реки. Сухогруз долгое время пытался развернуться, так как перегородил собой реку. Ситуацию осложняло то, что поблизости находилось другое судно. Очевидцы сообщают, что один из сухогрузов порывами ветра чуть не вынесло на берег.